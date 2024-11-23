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輝達財報法說會未提三星 黃仁勳：正儘速認證三星AI記憶晶片
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今（23）日說，輝達正在以最快的速度來認證三星電子的人工智慧（AI）記憶晶片。他是在接受香港科技大學榮譽博士的會場邊，對彭博電視的採訪做此表示。
黃仁勳指出，輝達正在處理三星的8層堆疊（8-High）以及12層堆疊（12-High）高頻寬記憶體「HBM3E」。
三星電子上個月末曾經宣示，公司在供應輝達最先進的AI記憶晶片方面，已取得進展。然而黃仁勳在本周稍早的輝達財報法說會上，點名多家主要合作夥伴時，並沒有提及三星。
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