燃料電池展望佳、高力分割散熱事業 法人按讚
美國電力公司（AEP）已簽署協議，將從Bloom Energy購買多達1 GW的固態燃料電池，將使Bloom Energy已部署的燃料電池總產能增加近一倍，法人機構表示，隨燃料電池商機發酵，高力（8996）、康舒（6282）等營運，將受惠。
分析師表示，AEP計劃使用燃料電池為資料中心或其他大型商業能源用戶提供電力，這些用戶需要比電網建設更快的速度為其營運提供電力。該公用事業公司已經購買了100 MW的Bloom固體氧化物燃料電池，需要天然氣、沼氣或氫氣等燃料，但無需燃燒即可利用這些燃料發電。
Bloom Energy迄今已部署了1.3吉瓦的燃料電池，主要吸引力包括可在六~九個月內上線，包括高力、康舒都將因此受惠。
市場法人認為，高力今年前三季稅後純益5.01億元，年減7.24%，每股純益（EPS）5.56元；高力分割散熱事業並成立高力熱能是為強化集團分工與合作綜效，以掌握AI資料中心散熱產業成長的契機。
未來高力熱能將專注於資通訊（ICT）產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務業務。高力熱處理在本周通過將分割散熱事業成立成立100%持股子公司「高力熱能」，且在年底可望新增1至2家ODM廠客戶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言