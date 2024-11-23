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美下週擬祭中國貿易管制新制 恐波及200家晶片商

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國商會向會員發出的電郵稱，華府下周將公布擴大針對大陸企業的出口限制，多達200家大陸晶片公司將受到影響，涉及範圍包括寬頻記憶晶片及與人工智慧（AI）相關的產品。歐新社
美國商會向會員發出的電郵稱，華府下周將公布擴大針對大陸企業的出口限制，多達200家大陸晶片公司將受到影響，涉及範圍包括寬頻記憶晶片及與人工智慧（AI）相關的產品。歐新社

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）在昨天寄出的電子郵件中向會員表示，拜登政府最快下週公布對中國的新出口管制措施，預計將有多達200家中國晶片公司受影響。

根據路透社今天看到的摘要，極具影響力的美國全國商會在電郵中說，新管制措施可能把多達200家中國晶片公司納入貿易限制清單，大多數美國供應商將禁止出貨給這些公司。

根據電郵，監督美國出口政策的商務部計劃在28日「感恩節休假前」公布新的管制措施。

美國全國商會不願發表評論；美國商務部也不願置評。

若這項更新消息屬實，顯示即使在共和黨總統當選人川普（Donald Trump）明年1月的第2個任期逼近之際，拜登政府仍在努力推動打擊中國取得半導體管道的計畫。

這封電郵又說，預計下月將公布另一套限制高頻寬記憶體晶片出口中國的規定，這是更廣泛人工智慧（AI）方案的一環。

由於擔憂這些技術可能被用於強化中國軍隊，拜登已對中國祭出一系列出口管制措施，目的在阻止中國的技術進步。

據知情人士說法，第一輪管制措施可能包括限制晶片製造工具出口至中國。

路透社今年7月報導，美國計劃公布對中國的新出口管制方案，其中包括將約120個中國實體列入貿易限制清單。

半導體 拜登 美國

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