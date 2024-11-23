富國允諾每年2500億美元氣候金援 窮國要求加碼

全球氣候談判喬不攏，富國今天允諾在2035年之前逐年提供2500億美元協助窮國因應全球暖化衝擊，但非洲帶頭要求加碼，談判將徹夜進行，預計明天將草案交由各國尋求達成共識。

法新社報導，在亞塞拜然主辦的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）中，許多發展中國家都要求應為全球暖化負最大責任的汙染國做出更大的承諾，但富國堅稱，巨額財政承諾在政治上並不現實。

這場為期2週的氣候談判面臨重重難關，亞塞拜然在談判結束前數小時揭露的草案裡指出，富國已允諾在2035年之前，每年提供2500億美元（約新台幣8.2兆元）金援。

草案也訂下一個遠大的整體目標，即在2035年之前，每年至少從已開發國家和私人企業募得1.3兆美元。

但對於許多飽受氣候威脅的COP29參與國而言，底線是確保已開發國家做出比目前每年1000億美元金援更慷慨的新承諾。

非洲談判小組（African Group of Negotiators）主席穆罕默德（Ali Mohamed）說，每年2500億美元的新目標「令人完全無法接受也遠遠不夠」，「2500億美元將對非洲和全球造成令人難以接受的生命損失，並危及這個世界的未來」。

小島嶼開發中國家聯盟（SIDS）表示，氣候變遷已對他們構成生存威脅，這個目標金額是「對我們脆弱人民的蔑視」。

不過，美國表態不打算就更高的金額進行談判。美國總統當選人川普（Donald Trump）將於2個月後上任，預計他將再次讓美國退出氣候外交。

長期在氣候議題上扮演領導者角色的德國表示，任何最終協議都不可避免地要包含債務重組和其他募款的金融工具，而不只有政府資金。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對記者說，歐洲希望履行責任，但也要在能力所及的範圍內做出承諾。

亞塞拜然表示，談判將在首都巴庫（Baku）「徹夜進行」以產出最終草案，預計明天交由近200個國家尋求達成共識。

行動人士指出，研究顯示窮國所需資金遠不僅於此，這些國家為全球暖化所須負起的責任很小，卻不成比例地遭受創紀錄高溫及愈來愈多災害的影響。

綠色和平組織（Greenpeace）氣候與能源運動領導人殷文特（Jasper Inventor）也說，2500億美元「不夠用，且與氣候衝擊的現實脫節，遠低於發展中國家所需」。

美國和歐盟希望中國等新興富裕經濟體能共同分擔這筆費用。中國是目前全球最大溫室氣體排放國。

然而，中國在聯合國框架內仍屬開發中國家，儘管有提供部分氣候援助，但仍希望繼續按照自願的條件進行。

除了在資金上談不攏，許多國家也擔心談判中的氣候協議無法反映出逐步汰除煤炭、石油和天然氣等暖化主要驅動因素的急迫性。