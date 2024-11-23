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日本福岡機場設施使用費 最高調漲至2530日圓

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本福岡機場對出境旅客隨機票徵收的「旅客機場設施使用費」，預計從2025年3月30日起調漲，12歲以上旅客收費將從現行980日圓調漲至2530日圓，並首度針對轉機旅客開徵。

日本讀賣新聞報導，負責營運福岡機場的公司表示，對國際線出境旅客徵收的「旅客機場設施使用費」，將以2025年3月30日起購買或發行的機票為對象進行調漲。目前費用為12歲以上旅客980日圓、2歲到11歲旅客490日圓，轉機旅客不收費。

不過，從2025年3月30日起，12歲以上旅客將從980日圓漲至2530日圓（約新台幣530元）、2歲到11歲從490日圓漲至1260日圓。

針對轉機旅客，福岡機場將新徵收大人1260日圓、孩童630日圓的「旅客機場設施使用費」。

福岡機場從1999年開始針對國際線旅客徵收「旅客機場設施使用費」，這次配合擴建及改建中的機場航站將在2025年3月重新啟用進行調漲，也是過去除了2014年與2019年配合消費稅調漲外首度調漲。

機場 調漲

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