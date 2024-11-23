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中國純電動車挑戰 日產汽車擬縮小泰國工廠規模

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本汽車製造商日產汽車有意在2025年秋天前，縮小位於泰國的東南亞最大生產基地。此舉是為了因應銷量低迷，除進行工廠整併，還會對當地約1000名員工進行裁員或調整部門。

日本讀賣新聞報導，這項措施是日產汽車（Nissan）本月發布全球裁員9000人重組計畫的一部分。

日產相關人士表示，11月20日已通知當地供應商縮小規模方針，具體而言，年生產量約22萬輛的第一工廠將部分取消生產，跟年生產量約15萬輛的第二工廠進行整合。但工廠不會關閉，接下來將敲定裁減人數等細節。

日產汽車2023年在泰國銷量為1萬6423輛，較2022年衰退27.1%。泰國市場雖然被視為日本車廠的大本營，但中國車廠製造的純電動車，近年來在泰國銷量持續增加，導致包括本田汽車（Honda）、速霸陸（Subaru）及鈴木汽車（Suzuki）等日本車廠，都在進行泰國工廠的關廠或整合事宜。

日本 日產 泰國

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