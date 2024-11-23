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晉身川普核心圈！馬斯克身價飆至3478億美元創新高 穩居全球首富
美國準總統川普當選後，延攬馬斯克進入政治核心圈，馬斯克旗下眾多公司股價水漲船高，根據彭博資訊億萬富翁指數，馬斯克淨資產創下歷史新高達3478億美元，超越他在2021年11月創下的3404億美元。
自11月5日總統大選以來，電動車公司特斯拉股價持續上漲，帶動馬斯克身家暴增，他旗下人工智慧初創公司xAI，在新一輪融資中的估值亦達到500億美元。
根據彭博資訊億萬富翁指數，截至11月19日，馬斯克淨資產比第二富豪、亞馬遜創辦人貝佐斯還多出1000億美元以上，穩坐全球首富寶座。
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