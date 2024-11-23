美證管會主席將走人 加密幣漲

比特幣22日盤中上漲1.4%至99,505.45美元，離10萬美元大關不到500美元，最新催化劑為美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）21日宣布，他將提前於總統當選人川普宣誓就職當天、也就是明年1月20日下台，川普可能提名對加密貨幣較友善的接任者，加密幣報以熱烈「漲」聲。

詹斯勒任期預定2026年屆滿，但依慣例，證管會這類聯邦機構領導人會在新政府上台時離任。

川普競選總統期間，也揚言上任「第一天」就開除詹斯勒。

詹斯勒表示，他將在美東時間2025年1月20日中午卸任。他在任內推動監管加密貨幣產業，多次與幣圈發生糾紛，控告Coinbase等好幾家大型數位資產公司，被幣圈視為打壓數位資產行業頭號敵人之一，最受矚目的爭議之一為控告Grayscale，以阻止比特幣指數型基金（ETF）發行，結果證管會敗訴。

詹斯勒帶領的證管會也正在調查川普的大金主、特斯拉執行長馬斯克，要確認他收購現已改名X的社群平台時是否符合法規，也正針對馬斯克未出席法院聽審會，尋求制裁。

川普還沒提名詹斯勒的接任人選，媒體已開始揣測可能接班人，包括證券律師桂綸（Teresa Goody Guillen）、曾代理貨幣監理官的布魯克斯（Brian Brooks）、證券投資平台Robinhood法務長加拉格（Dan Gallagher）。

Capital Alpha合夥公司董事總經理卡茲認為，SEC前委員艾金斯（Paul Atkins）、SEC前法務長史泰賓斯（Robert Stebbins）也都是可能人選。