日本推2,500億美元刺激方案

日本政府22日召開臨時內閣會議敲定經濟刺激方案，包含民間資金在內的總支出規模達到39兆日圓（2,500億美元），藉此協助民眾因應物價上漲。當局並希望國會能通過支應該方案財源的追加預算。

這些措施的實際成本為近13.9兆日圓，將以今年度（截至明年3月）的追加預算來支應，石破茂政府希望在12月初提交給臨時國會審議並通過。若納入特殊帳戶、財政投資和貸款計畫，日本政府的總財政支出將達21.9兆日圓。再加上民間資金，總支出達39兆日圓。

其中約12.7兆日圓是提供紓困和補助，包含電費與瓦斯費補助；提供所得未達特定標準等條件的國民補助；重建能登半島地震災區基礎設施，以及協助災民重拾生活的相關支援政策。

約19.1兆日圓將是採取振興經濟的措施，包含計劃推出總額超過10兆日圓的多年計畫，支持人工智慧（AI）和半導體產業。