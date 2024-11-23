日上月核心CPI 增2.3%

日本10月核心通膨率年升幅雖然縮小，卻仍高於日本銀行（央行）的2%目標，支撐日銀可能明年1月升息的預期，再加上俄烏戰事提高避險資產需求，日圓兌美元匯價22日盤中一度升值0.4%。

日本總務省22日公布，10月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升2.3%，升幅低於9月的2.4%，高於市場預期的2.2%。不計能源成本和生鮮食品價格的「核心－核心CPI」年升率也是2.3%，但升幅較9月的2.1%擴大。

日本10月整體CPI年升率則為2.3%，較9月的2.5%放緩，主因是基期效應。去年日本政府將抑制燃料成本的補貼減半，燃料價格因而自2023年10月開始上揚。米價則較去年同期大漲58.9%，創下1971年有數據以來的最大漲幅。彭博資訊分析，這份最新通膨報告支持彭博訪調多數經濟學家的預期，也就是日銀未來幾個月將繼續升息。

日銀總裁植田和男並未針對升息的可能時機，發出任何明確訊號，僅表示若日本在國內需求穩健和工資持續上漲的支持下，於長久達成物價目標取得進展，日銀就準備再次升息。許多經濟學家預期，日銀若非在下次決策會議的12月19日升息，就是在明年1月調升基準利率。彭博資訊經濟學家認為，日銀將在明年1月、4月及7月各升息1碼。