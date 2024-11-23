聽新聞
0:00 / 0:00

瑞典電池廠破產 CEO請辭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞典電動車電池製造商Northvolt已在美國聲請破產保護。（路透）
瑞典電動車電池製造商Northvolt已在美國聲請破產保護。（路透）

瑞典電動車電池製造商Northvolt於21日表示，已在美國聲請破產保護，衝擊歐洲希望發展電動車電池的雄心。Northvolt執行長卡爾森也在隔日宣布他將請辭，轉任資深顧問。

Northvolt表示，目前手上現金僅剩約3,000萬美元，只夠支撐營運一周時間，債務卻有58.4億美元。該公司已為破產程序取得1億美元的新融資，在破產期間公司營運將照常。

在七個國家聘請約6,600名員工的Northvolt，在美國休士頓破產法院依破產法第11章聲請破產保護。該公司在聲請書中表示，「流動性景象已趨慘澹」，預期將在明年第1季完成整頓，希望從戰略與金融投資人籌得新資金，將評估戰略與金融投資人、以及現有債權人、股東和客戶的新投資提案。

Northvolt說，其1億美元新貸款，是支持破產程序的2.45億美元融資支持方案之一。Northvolt的股東與最大客戶瑞典卡車製造商Scania表示，正提供1億美元貸款給Northvolt，支持其瑞典Skellefteå工廠的電動車電池製造。持有Northvolt 21%股權的德國福斯汽車（Volkswagen）說，已得知Northvolt聲請破產保護，正與該公司保持密切聯繫。

美國破產法官培瑞茲（Alfredo Perez）21日批准Northvolt破產案的若干例行初步措施，包括允許該公司支付積欠員工的薪資，並取得Scania的首批5,100萬美元貸款。

Northvolt已在短短幾個月內，因為陸續遭遇生產問題、損失大客戶、缺乏資金等問題，從歐洲本土電池新星迅速惡化到難以維持營運。Northvolt之前已從福斯、高盛及貝萊德等企業、以及德國和加拿大政府籌得超過150億美元，卻始終無法提高Skellefteå工廠的電池產量。

投資集團Vargas表示，Northvolt能藉由聲請破產保護，處理財務挑戰，並維持生產高效電池組的競爭優勢。Handelsbanken分析師安格洛指出，Northvolt能藉由最新舉措獲得短期喘息空間，卻也告知世人，無法找到投資人，也還沒籌到整頓事業所需的資金。

破產 美國 電動

延伸閱讀

NBA／魔獸準備好加入雷霆填禁區空缺 哈特史坦初登板繳雙十

中貨船「伊鵬3號」涉毀波羅的海電纜？ 瑞典啟動調查

做好戰爭生存準備 北歐3國發新版民防手冊 內容有這些

籲做好戰爭準備！瑞典芬蘭更新民防手冊 喊「情況嚴峻」內容暴增

相關新聞

歐元區PMI重摔 跌入萎縮 美國升至55.3 優於預期

最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區11月商業景氣意外陡降，反映服務業景氣萎縮且製造業不景氣惡化，美國總統當選人川普...

美股早盤開高 道瓊漲234點 台積ADR平盤遊走

美股三大指數22日以小漲開出，隨後漲幅擴大，道瓊工業指數上漲234點，而三大指數的周線可望全面上揚，顯示投資人似乎已重整...

瑞典電池廠破產 CEO請辭

瑞典電動車電池製造商Northvolt於21日表示，已在美國聲請破產保護，衝擊歐洲希望發展電動車電池的雄心。Northv...

日上月核心CPI 增2.3%

日本10月核心通膨率年升幅雖然縮小，卻仍高於日本銀行（央行）的2%目標，支撐日銀可能明年1月升息的預期，再加上俄烏戰事提...

日本推2,500億美元刺激方案

日本政府22日召開臨時內閣會議敲定經濟刺激方案，包含民間資金在內的總支出規模達到39兆日圓（2,500億美元），藉此協助...

美證管會主席將走人 加密幣漲

比特幣22日盤中上漲1.4%至99,505.45美元，離10萬美元大關不到500美元，最新催化劑為美國證管會（SEC）主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。