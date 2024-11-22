美股早盤開高 道瓊漲234點 台積ADR平盤遊走

美股三大指數22日以小漲開出，隨後漲幅擴大，道瓊工業指數上漲234點，而三大指數的周線可望全面上揚，顯示投資人似乎已重整旗鼓，擺脫上周的頹勢。

道瓊工業指數早盤漲0.5%、標普500指數漲0.3%，那斯達克平盤游走。費城半導體指數漲0.01%。台積電ADR也在平盤上下狹幅波動。輝達跌逾1%，美超微則連兩天衝高，本周迄今漲逾70%。

美股三大指數的周線可望收紅，有別於上周選後行情停滯的表現。Nuveen公司資訊長馬列克說：「我想市場總算已站穩腳跟，原因有二；其一，市場已從選後第一周慶祝行情的宿醉中甦醒，再來是對輝達財報的正面反應。」

不過，人工智慧（AI）晶片龍頭早盤跌1.4%，Meta、字母等科技股也分別下跌。另外，亞馬遜也宣布，將對OpenAI最大競爭對手Anthropic額外投資40億美元，顯示其投資AI的決心，但亞馬遜股價小跌0.04%。

服飾業者Gap上修全年財測，激勵股價早盤一度勁揚近13%，但隨後漲幅縮小至近9%。