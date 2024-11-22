快訊

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電重申2年計畫大致不變 A16製程仍預計2026下半年量產

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
台積電主管在荷蘭舉行的開放創新平台（OIP）大會上重申，未來兩年的計畫大致不變，A16製程將在2026年下半年量產。 路透
台積電主管在荷蘭舉行的開放創新平台（OIP）大會上重申，未來兩年的計畫大致不變，A16製程將在2026年下半年量產。 路透

台積電荷蘭阿姆斯特丹舉行的2024開放創新平台（OIP）大會上宣布，未來兩年計畫仍維持大致不變，該公司已準備好在2025年下半年開始量產其2奈米（N2）製程，並準備在2026年下半年量產其A16製程。

科技新聞網站Tom's Hardware報導，台積電設計基礎建設管理主管Dan Kochpatcharin表示：「我認為，你在這裡看到的計劃藍圖，和你六個月前在其他論壇上看到的非常相似，事實上也是同一張藍圖。我們明年和後年有N2和N2P將量產。接下來就輪到A16。」

雖然「接下來」這個用詞，和台積電現場投影片展示的藍圖，讓記者感覺與台積電5月傳達的訊息有些出入，當時的台積電表示，A16和N2P、N2X製程將在幾乎同一時間開始量產，但經記者向台積電公關部門再度求證，台積電表示，這些製程仍然還是都預計在2026年下半年開始量產。

主管 台積電 荷蘭

延伸閱讀

外資買超台股終結連2賣 多檔個股土洋對作

台積電美日中3地設廠 近4年累計獲逾700億元補助

台股漲348點收22,904點 台積電上漲30元收1,040元

台積電率AI概念股衝鋒 台股上漲348點重回22900點

相關新聞

台積電重申2年計畫大致不變 A16製程仍預計2026下半年量產

台積電在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2024開放創新平台（OIP）大會上宣布，未來兩年計畫仍維持大致不變，該公司已準備好在202...

降低對大陸依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵

印度官員表示，政府將為國內電子業者提供多達50億美元的獎勵措施，鼓勵其生產手機、筆電等裝置，以提振自家的電子產業，並降低...

日本去年核電暴增近50% 人口減少卻使總發電量減至逾10年最低

日本去年度的核能發電量比前年度暴增了近50%，但整體發電量卻下滑至逾十年來最低，甚至低過疫情期間水準。

美中差距擴大！史丹佛大學AI創新排行榜 美國勝大陸拔頭籌

根據史丹佛大學最新公布的指數，美國引領全球人工智慧（AI）科技發展，在AI創新研究和其他重要相關措施上超越大陸。

輝達將在中爪哇設立AI學院 印尼副總統：年輕世代把握機會

印尼副總統吉伯朗表示，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在中爪哇梭羅市（Solo）設立AI人工智慧學院，並指出，年輕世代...

投資人重拾輝達信心+Fed利多利率評論 亞股多跟隨美股收高

投資人對美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）的疑慮減弱，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表利多利率評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。