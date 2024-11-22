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台積電重申2年計畫大致不變 A16製程仍預計2026下半年量產
台積電在荷蘭阿姆斯特丹舉行的2024開放創新平台（OIP）大會上宣布，未來兩年計畫仍維持大致不變，該公司已準備好在2025年下半年開始量產其2奈米（N2）製程，並準備在2026年下半年量產其A16製程。
科技新聞網站Tom's Hardware報導，台積電設計基礎建設管理主管Dan Kochpatcharin表示：「我認為，你在這裡看到的計劃藍圖，和你六個月前在其他論壇上看到的非常相似，事實上也是同一張藍圖。我們明年和後年有N2和N2P將量產。接下來就輪到A16。」
雖然「接下來」這個用詞，和台積電現場投影片展示的藍圖，讓記者感覺與台積電5月傳達的訊息有些出入，當時的台積電表示，A16和N2P、N2X製程將在幾乎同一時間開始量產，但經記者向台積電公關部門再度求證，台積電表示，這些製程仍然還是都預計在2026年下半年開始量產。
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