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降低對大陸依賴 印度擬對本地電子業提供50億美元獎勵

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度政府將提供50億美元獎勵措施，鼓勵本地企業生產智慧手機、筆電等裝置。路透
印度政府將提供50億美元獎勵措施，鼓勵本地企業生產智慧手機、筆電等裝置。路透

印度官員表示，政府將為國內電子業者提供多達50億美元的獎勵措施，鼓勵其生產手機、筆電等裝置，以提振自家的電子產業，並降低對中國大陸的依賴。

路透報導，官員說，可能會在二到三個月內，透過新方案推動獎勵措施，可望帶動印刷電路板等關鍵零組件的生產，增加產業附加價值，強化自身電子供應鏈的實力。

這項獎勵計畫由印度電子資訊科技部策劃，已進入定案階段，也已確認哪些零組件符合補助資格，而印度財政部有望核准這項方案。

近六年來，印度電子產品生產金額勁增一倍多至1,150億美元，得益於蘋果、三星電子等跨國企業擴大在印度生產智慧手機；如今印度已是全球第四大智慧手機生產國。

不過，外界抨擊，印度電子產業高度仰賴從中國大陸等國進口零組件。民間智庫全球貿易研究倡議組織（GTRI）分析顯示，在2024年度，印度對電子產品、通信設備、電氣產品的進口金額為898億美元，逾半數來自中國大陸與香港。

中共 印度 電子業

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