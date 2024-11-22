日本去年核能發電暴增近50% 但人口減少使總發電量減至逾10年最低
日本去年度的核能發電量比前年度暴增了近50%，但整體發電量卻下滑至逾十年來最低，甚至低過疫情期間水準。
彭博資訊報導，在截至今年3月止的去年度，日本的總發電量比前一年下滑1.6%至9,854億度（kWh），在最早追蹤到2010年的政府數據中為最低的一年。非化石燃料發電占比為31.4%，比前一年的27.4%上升。
據日本政府定義，非化石燃料發電包含了水力、太陽能、風力、地熱、生質燃料和核能發電，增長主因是受到核能發電提振，日本去年度的核能發電量比前年增加升近50%，從561度增加至841度。
隨著人口減少和能源效率改善，日本近年來的電力需求已持續下滑。政府數據顯示，去年度的最終電力消費已下滑至28年來最低水準。
資源匱乏的日本嚴重仰賴進口石油、天然氣和燃煤來滿足能源需求，使其在面對外部衝擊上脆弱不堪。這也讓日本很難擺脫化石燃料。該國目前目標是讓再生能源的發電占比在2030年前達到36~38%，核能則占20~22%。
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