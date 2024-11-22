美中差距擴大！史丹佛大學AI創新排行榜 美國勝大陸拔頭籌

根據史丹佛大學最新公布的指數，美國引領全球人工智慧（AI）科技發展，在AI創新研究和其他重要相關措施上超越大陸。

美聯社報導，要對全球AI領先程度進行排名，沒有萬無一失的評鑑方法，但史丹佛大學（StanfordUniversity）研究人員透過衡量各國AI產業在各方面的「活力」對此進行嘗試，包括當前有多少研究及投資投入AI領域、如何負責任地發展這項科技以避免產生負面影響。

電腦科學家、史丹佛大學AI指數（ArtificialIntelligence Index）指導委員會主任委員裴洛（RayPerrault）表示，美國和大陸間的「差距其實正在擴大」。他說：「至少在創辦公司和提供企業資金的層面上，美國投資高出許多。」

美國及其數個盟邦主管AI的政府官員，本週齊聚舊金山就AI安全措施交換意見之際，與加州矽谷（Silicon Valley）科技業關係密切的史丹佛大學「人本人工智慧研究中心」（HAI）今天公布這項報告，排行榜上前10名依序為美國、大陸、英國、印度、阿拉伯聯合大公國、法國、南韓、德國、日本、新加坡。

美聯社整理其中有關美國和大陸的分析如下：

●美國

自2018年超越大陸以來，美國一直在史丹佛大學的AI指數排行榜上居冠。美國去年民間AI投資額高達672億美元，遠遠超過大陸的78億美元。

美國在發表負責任AI研究方面同樣領先各國。同時，美國作為商業AI發祥地，諸如谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta，以及同業OpenAI、Anthropic等後起之秀，已經發表諸多知名AI模型，影響當今AI技術發展與應用方式。

儘管美國國會尚未通過任何普遍適用的AI法規，進行許多AI相關立法也讓美國排名提升。

●大陸

聯合國世界智慧財產權組織（WIPO）今年稍早指出，大陸的生成式AI專利申請數遠超各國。雖然史丹佛大學研究人員將其視為大陸AI創新發展勢頭強勁的指標，卻不足以讓北京因此獨占鰲頭。

儘管如此，報告提到「大陸專注發展最尖端AI技術、提高研發投資，使其穩居AI大國地位」。

大陸不僅有大學產出大量AI相關研究出版品，也有商界巨頭開發重要AI模型，例如搜尋引擎百度公司及其聊天機器人文心一言（Ernie Bot）。