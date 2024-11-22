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投資人重拾輝達信心+Fed利多利率評論 亞股多跟隨美股收高

中央社／ 香港22日綜合外電報導
投資人對美國人工智慧晶片業龍頭輝達的疑慮減弱，加上美國聯邦準備理事會官員發表利多利率評論，美國股市昨天應聲反彈，亞洲股市今天大多跟進收高。 示意圖／AI生成
投資人對美國人工智慧晶片業龍頭輝達的疑慮減弱，加上美國聯邦準備理事會官員發表利多利率評論，美國股市昨天應聲反彈，亞洲股市今天大多跟進收高。 示意圖／AI生成

投資人美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）的疑慮減弱，加上美國聯邦準備理事會（Fed）官員發表利多利率評論，美國股市昨天應聲反彈，亞洲股市今天大多跟進收高。

法新社報導，輝達20日公布的上季財報獲利雖優於預期，但仍不及投資人冀望的水準，令人擔憂科技股掀起的股市漲勢可能已到盡頭，昨天亞股也大多應聲收低。

所幸美國股市3大指數昨天終場全都上揚。觀察家分析指出，投資人消化輝達對於其備受期待的Blackwell系列晶片所做的生產承諾，因此對輝達的悲觀看法有所減少。

市場人士還受到芝加哥聯邦準備銀行（FederalReserve Bank of Chicago）總裁古爾斯比（AustanGoolsbee）的發言鼓舞，他表示鑒於聯準會在將美國通貨膨脹率拉低至2%的目標上取得進展，因此預期利率還會再降低。

古爾斯比指出，從美國就業市場和物價來看，「情況正朝向我們希望穩住的方向接近」，因此聯準會「很可能有必要將利率也移動到我們認為應該定下來的水準」。

美股多頭氣氛今天蔓延至亞股。東京股市收盤上揚0.7%，利多還來自日本政府準備宣布1400億美元的振興經濟方案。雪梨、首爾、新加坡、威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市也都收漲。

然而上海股市收盤重挫3.1%，香港股市也挫跌1.9%，歸咎於中國電商平台拼多多和網路業巨擘百度等企業財報不佳，引爆科技股賣壓。馬尼拉股市今天也收低。

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