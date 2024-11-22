捲土重來？日圓空單激增 觀察家憂心日圓套利交易惡性平倉

期貨交易員又在押注做空日圓。這讓市場觀察家感到十分緊張，擔心8月5日造成全球市場驚慌的日圓套利交易惡性平倉，又將捲土重來。

嘉信理財（Charles Schwab）首席全球投資策略師克萊因托普表示：「在距離（日本銀行）下次會議不到一個月之際，交易員又在加碼押注做空日圓，屆時升息可能會和8月一樣引發反轉。」

據FactSet上周發布的商品期貨交易委員會（CFTC）最新彙整數據，投機客對日圓相關期貨合約的淨做空部位，規模已達到8月來最大。

這些交易員再次加碼做空日圓事實上並不令人意外。自從美國聯準會（Fed）9月一口氣升息2碼來，日圓兌美元匯率持續下滑。

美國公債殖利率走升，幫助美元走強；川普在11月5日的美國總統大選中勝選，也同樣對美元帶來助益。DXY美元指數22日一度漲逾1%，攀抵兩年來最高水準。

雖然目前日圓期貨的做空部位離7月初的高峰還很遠，但日圓若突然走升仍可能引發股市拋售。日圓傳統上被視為避險貨幣，當其走強時，通常股市就會遭到拋售。

不過，值得一提的是，據國際貨幣基金（IMF）報告，在8月5日的套利交易平倉前，期貨市場只占對日圓槓桿押注的一小部分。

IMF在該報告中將避險基金和其他投機客當時加碼做空日圓的原因，歸咎於異常持久的市場低波動性。