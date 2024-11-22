快訊

國一新營北上路段7車追撞！回堵5公里 2車翻覆2人送醫

地牛翻身！台南麻豆晚間6時45分規模4.0地震 最大震度4級

捲土重來？日圓空單激增 觀察家憂心日圓套利交易惡性平倉

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日圓期貨做空部位持續升高，市場不免擔心，今年8月造成全球市場驚慌的日圓套利交易惡性平倉，又將重現江湖。路透
日圓期貨做空部位持續升高，市場不免擔心，今年8月造成全球市場驚慌的日圓套利交易惡性平倉，又將重現江湖。路透

期貨交易員又在押注做空日圓。這讓市場觀察家感到十分緊張，擔心8月5日造成全球市場驚慌的日圓套利交易惡性平倉，又將捲土重來。

嘉信理財（Charles Schwab）首席全球投資策略師克萊因托普表示：「在距離（日本銀行）下次會議不到一個月之際，交易員又在加碼押注做空日圓，屆時升息可能會和8月一樣引發反轉。」

據FactSet上周發布的商品期貨交易委員會（CFTC）最新彙整數據，投機客對日圓相關期貨合約的淨做空部位，規模已達到8月來最大。

這些交易員再次加碼做空日圓事實上並不令人意外。自從美國聯準會Fed）9月一口氣升息2碼來，日圓兌美元匯率持續下滑。

美國公債殖利率走升，幫助美元走強；川普在11月5日的美國總統大選中勝選，也同樣對美元帶來助益。DXY美元指數22日一度漲逾1%，攀抵兩年來最高水準。

雖然目前日圓期貨的做空部位離7月初的高峰還很遠，但日圓若突然走升仍可能引發股市拋售。日圓傳統上被視為避險貨幣，當其走強時，通常股市就會遭到拋售。

不過，值得一提的是，據國際貨幣基金（IMF）報告，在8月5日的套利交易平倉前，期貨市場只占對日圓槓桿押注的一小部分。

IMF在該報告中將避險基金和其他投機客當時加碼做空日圓的原因，歸咎於異常持久的市場低波動性。

Fed 川普 日圓 日本 美國 聯準會 貨幣 避險

延伸閱讀

台指期 提防下檔風險

台積電超賣？他信心喊話「1時機後」台股重返24000點不是夢

與期貨共創Future校園講座／期貨業徵人 跨業人才搶手

與期貨共創Future／不要設限…打開國際視野

相關新聞

川普帶動攻勢！比特幣漲近50%將叩關10萬美元 亞洲再掀狂熱

從川普再次當選美國總統以來，最大加密貨幣比特幣已飆漲近50%，準備叩關10萬美元。幣圈分析師表示，這波比特幣強攻之勢與先...

歐洲央行首席經濟學家Lane：陸會在全球脫鉤中受到重創

歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，任何形式的貿易分裂都會對中國大陸經濟造成損害。

烏克蘭戰事升級引發恐慌 新興市場貨幣跌勢擴大

新興市場貨幣連續第二天下跌，俄羅斯對烏克蘭戰爭的進一步升級持續打壓風險資產需求。

市場熱盼川普上台 比特幣價格逼近10萬美元

比特幣價格趨近里程碑式的10萬美元大關，市場預期有了美國當選總統唐納德·川普對加密貨幣的支持，美國監管環境將更加友好，投資者需求將會擴大。

全球股市「咆哮的20年代」再現 標普明年底前可能升抵6600點

瑞銀（UBS）21日在最新報告中說，全球股市連續五年表現強勁，市場已經歷了「咆哮的20年代」，並預測在美國穩健成長、利率...

捲土重來？日圓空單激增 觀察家憂心日圓套利交易惡性平倉

期貨交易員又在押注做空日圓。這讓市場觀察家感到十分緊張，擔心8月5日造成全球市場驚慌的日圓套利交易惡性平倉，又將捲土重來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。