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川普帶動攻勢！比特幣漲近50%將叩關10萬美元 亞洲再掀狂熱

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞洲散戶在川普勝選後，隨著比特幣大漲，熱情擁抱加密幣。路透社
亞洲散戶在川普勝選後，隨著比特幣大漲，熱情擁抱加密幣。路透社

川普再次當選美國總統以來，最大加密貨幣比特幣已飆漲近50%，準備叩關10萬美元。幣圈分析師表示，這波比特幣強攻之勢與先前的漲勢不同，並且再度在亞洲快速掀起加密幣熱潮。

CCData數據顯示，南韓的加密幣投資人的交易策略傾向不只看比特幣，也樂於擁抱規模較小、風險更高的其他加密幣。南韓最大的專營加密幣交易平台Upbit在5-10日這段期間的加密幣交易全球占比提高2個百分點至4.3%。

在新加坡和瑞士都有據點的數位資產交易商Sygnum APAC發現，美國大選後一周曾有72小時內，進場交易的客戶數是選前的兩到三倍，新客戶沈迷在狂熱之中。

彭博資訊指出，中國大陸雖然禁止加密幣，但跡象顯示數位資產在暗盤市場需求增加，新加坡和香港則早就希望壯大為數位資產重鎮。造市商B2C2區域執行長David Rogers認為，川普挺加密幣的政策立場，將大幅嘉惠亞洲的加密幣交易所。

用戶不限亞洲的全球主要加密幣交易平台幣安（Binance），本周一發出的報告指出，連兩周出現創紀錄的十億美元資金流入，11月淨流入資金超過50億美元。幣安平台在11月6日川普篤定勝出後，以應用程式（app）造訪的次數逾1,300萬次，用戶資產此後如雪球般滾大至1,300億美元，是該平台兩年前開始揭露資訊以來的最高紀錄。

分析師說，隨著川普政府將鬆綁對加密幣產業的管制，原本加密幣政策較寬鬆的新加坡和香港等亞洲金融中心，預料將會跟隨美國腳步，力拚成為加密幣資產交易樞紐。中國大陸和一些國家可能考慮鬆綁法規，但日本和南韓應該還是會對加密幣採取相對較嚴格的管理立場。

專家提到，這波亞洲比特幣熱潮主要在散戶，日本等國的金融機構相對沒有那麼熱衷。法人對風險如此高的資產，態度仍然很謹慎。

加密貨幣 川普 幣安 比特幣 美國大選 資產

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