AI雲端運算用電需求大增 潔淨能源過渡期恐延長

隨人工智慧（AI）、雲端運算發展，全球主要資料供應商用電需求激增，短期內化石燃料使用量恐暴增，並威脅全球氣候，轉型為潔淨能源供電的過渡期可能延長。

全球6國公共電力公司、電力監管機構和研究人員告訴路透社，AI和雲端運算快速崛起，使電力需求激增。由於潔淨能源部署速度太慢，難以跟上需求增長，短期內只好靠天然氣甚至煤炭等化石燃料來滿足。

美國擁有全球1/3的資料中心，為了因應大量新建的大型資料中心用電，當地電力公司正在擴建天然氣發電廠，並延後化石燃料電廠的淘汰年限。

電力公司高層、監管機構和分析師受訪時表示，波蘭、德國和馬來西亞也可能將煤炭納入能源供應的一部分。

這趨勢已對世界各國政府構成全新挑戰，目前各國正齊聚亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29），為實現能源系統脫碳的遠大目標而努力。

主辦COP29的亞塞拜然首度在世界氣候峰會中設立「數位化日」，並推出一項宣言，希望限制數位化對環境的影響，目前已獲中國、韓國等68國支持。

這趨勢也凸顯資料公司在綠能承諾上的不足，臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等公司都允諾採用再生能源，並透過潔淨能源和碳抵換額度來達成淨零排放，但這往往只是把原本供其他用途的潔淨能源從電網裡抽走。

此外，資料供應商承諾新設的資料中心將以先進核反應爐或重啟運作的核電廠供電的協議，不僅存在不確定性且需數年時間才能實現。

Meta發言人庫利南（Jim Cullinan）說：「我認為各界都認同，我們需要更多再生能源來滿足不斷增長的需求，至於電力公司如何填補供應缺口，我認為應該由他們來說明。」

亞馬遜告訴路透社，在嚴重依賴化石燃料地區的電網中投資新的再生能源，是該公司脫碳策略之一。

摩根士丹利投資銀行（Morgan Stanley）預測，在2030年前，全球資料中心產業將製造約25億公噸二氧化碳當量，相當於俄羅斯一整年的排放量。