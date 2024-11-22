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開發印尼天然氣田與碳捕捉計畫 英國石油擬豪砸2280億元

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
英國石油公司（BP）與合作夥伴宣布，將在印尼最東邊的巴布亞省投資70億美元（約新台幣2280億）開發天然氣田與碳捕捉計畫。 歐新社
英國石油公司（BP）與合作夥伴宣布，將在印尼最東邊的巴布亞省投資70億美元（約新台幣2280億）開發天然氣田與碳捕捉計畫。 歐新社

英國石油公司與合作夥伴宣布，將在印尼最東邊的巴布亞省（Papua）投資70億美元（約新台幣2280億）開發天然氣田與碳捕捉計畫，可望多開發出3兆立方英尺天然氣資源。

路透社報導，英國石油公司（BP）是21日在倫敦與來訪的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）會面時，宣布這項開發。

英國石油公司在一份聲明裏指出，烏巴達利氣田（Ubadari field）已排定於2028年開始生產，產出的天然氣將在公司現有設於西巴布亞的Tangguh液化天然氣廠加工。

英國石油公司在開發氣田的同時也將開設於印尼的第一個碳捕集、使用與封存（CCUS）計畫。業者指出，屆時CCUS從烏巴達利氣田所回收的二氧化碳，將用於提高Tangguh廠的產能。

此外，英國石油公司表示他們設立的CCUS有望在初期階段，就能封存約1500萬噸來自Tangguh廠的碳排。

普拉伯沃表示，英國業界已承諾投資85億美元於印尼的能源轉型、教育、基礎設施與衛福領域，其中70億美元來自英國石油公司宣布的計畫。

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