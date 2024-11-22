本田明年1月試產電動車全固態電池 拚2030年前採用

日本本田汽車（Honda）明年1月將開始試產電動車的全固態電池，並已設定目標，要在2020年代末開始採用，銷售內含全固態電池的電動車，拉長電動車的里程數一倍。

本田明年1月將在栃木縣工廠試產全固態電池，號稱為歷來最大規模的同類產線，總占地2.74萬平方公尺，總投資額430億美元（2.77億美元），近半數來自日本政府的補貼。

本田研發主管大津敬二表示，取代液態鋰離子電池的全固態電池，將在2030年之前拉長電動車里程數一倍，到2040年代時更將拉長2.5倍以上，意味著一輛中型電動車單次充飽電能行駛1,000公里，「將改變電動車時代的遊戲規則」。

大津敬二說，本田的目標是縮減全固態電池的體積、重量及成本，希望未來五年使體積比目前水準減少50%、重量減輕35%、成本下降25%，並且計劃到2030年時，提高電動車年產量至200萬輛以上，還設定2030年的電動車與燃料電池車銷售比率目標為40%，2040年提高到100%。

本田的更進一步目標，是讓2040年代的全固態電池成本比目前水準下滑40%，重量減輕45%。

本田的戰略夥伴日產汽車（Nissan）也正在開發全固態電池，目標是明年3月試產。大津敬二認為，本田和日產或許有一些能攜手合作的領域，暗示可能共同採購原料。

此外，全球銷量最高的汽車製造商豐田汽車（Toyota），也正力拚2027-2028年商業化全固態電池。