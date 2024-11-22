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新加坡打炒房也澆不熄買房熱情 本月民間新屋銷量估為十多年來最高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
新加坡11月民間新屋銷量預料將是十多年來最高，成為當局打炒房的最新挑戰。路透
新加坡11月民間新屋銷量預料將是十多年來最高，成為當局打炒房的最新挑戰。路透

儘管新加坡當局希望為房市買氣降溫，這個城市島國11月民間新屋銷量預料將是十多年來最高，成為星國打炒房的最新挑戰。

彭博資訊報導，新加坡市區重建局（URA）和不動產業者的初估數據顯示，新加坡建商11月將賣出超過1,900戶民間住宅，為十多年來最高的新屋銷售，成為星國房市在經歷當局多波打炒房措施、利率居高不下及經濟趨緩等衝擊後，重返生機的最新跡象。

例如，新加坡加東區一個建案的846戶住宅吸引超過3,600人搶買，已99%完銷，成為星國歷史上數一數二熱銷的民間建案。來自中國大陸的28歲新加坡永久居民Brian An說：「在新加坡，只要經濟還不錯，房價就絕對會漲。」

但房市熱潮可能成為新加坡政府的頭痛問題，特別是該國未來一年內將舉行選舉，選民最關注的議題包括生活成本，特別是房價的可負擔程度。

現在政府可能面臨艱難抉擇，房地產網站Mogul.sg研究長麥俊探指出，11月民間房屋銷售回升可能是「警訊」，但任何針對當地買家的嚴厲打房措施都會帶來痛苦，且在選前挑動政治敏感神經。

星國多年來持續希望為房市降溫，最近的措施為提高多數外國人的印花稅一倍到60%，導致買氣減緩，促使開發商減少供應新屋，分析師先前預測今年銷售將降至2008年金融海嘯以來最低水準。

如今隨著多國降息，開發商正改弦易轍，11月釋出超過3,000戶待售新屋，幾乎與1-9月總和一樣多，消費者也蜂擁賞屋，Chuan Park公寓建案的需求甚至熱到每人在接待中心只限待3分鐘

在經濟不確定性與利率居高不下之際，新加坡政府已呼籲放慢買房腳步，但買家仍未被嚇退，許多買家都是長期居民，買房要繳納的稅比其他外國人少，也有許多獲得父母幫助的年輕人，

第一太平戴維斯（Savills）新加坡研究主管張艾倫（音譯，Alan Cheong）指出，現在是嬰兒潮世代的儲蓄湧入，「雙親擔心如果自己不幫助小孩買房，小孩的資源不足」。Huttons亞洲公司表示，許多當地人和外國人都運用信託結構，幫小孩買房。

這波熱潮也引發市場憂慮星國政府會再出手，也有人認為新建案供應增加可望為房價漲勢踩煞車。

小孩 新加坡

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