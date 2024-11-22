瑞典電池廠Northvolt聲請破產 重創歐洲電動車雄心

瑞典電動車電池製造商Northvolt今天表示，已在美國聲請破產保護，這對歐洲寄望於這家最具發展潛力的電池製造商，能夠減少西方車廠對中國競爭對手的依賴造成打擊。

路透社報導，Northvolt表示，目前剩下的現金只夠支撐營運約一週，並已為破產程序取得1億美元的新融資。Northvolt還表示，在破產期間，公司將照常營運。

Northvolt在向位於休士頓的美國破產法院提交的破產聲請書中表示：「Northvolt的流動性狀況已趨嚴峻。」Northvolt在加州有業務，擁有約3000萬美元現金，只夠支撐營運約一週，並負債58億美元。

在7個國家聘請約6600名員工的Northvolt表示，預計將在2025年第1季度完成重組。

Northvolt在幾個月內，從歐洲最有希望成為本土電動車電池的領頭羊，變成一家為了維持生存而削減規模、遭遇生產問題、失去主要客戶以及資金短缺而苦苦掙扎的公司。

歐洲一直希望能夠藉由Northvolt，來減少西方車廠對電池供應商寧德時代和比亞迪等中國競爭對手的依賴。

持有21%股權的Northvolt最大股東福斯汽車集團（Volkswagen）表示，已得知Northvolt聲請破產，並與這家瑞典公司保持密切聯繫。福斯汽車集團拒絕對此事可能對自身業務帶來的影響發表評論。