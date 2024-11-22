快訊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

清大證實有意願整併中華大學！校長曝「這是好的機會」

12強賽／教頭曾豪駒也玩脆！東京發早安文引1.3萬讚 網：你火了

聽新聞
0:00 / 0:00

比特幣叩關10萬美元！美 SEC 主席明年1月將請辭 幣圈好樂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。 路透
美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）。 路透

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）21日宣布，他將在美國總統當選人川普宣誓就職當天、也就是明年1月20日提前請辭。這將讓川普得以任命接替人選，可能提名對加密貨幣產業較友善的主席，幣圈「愉悅」以對，比特幣22日盤中上漲1.3%至99,368美元，更接近10萬美元大關。

美國證管會的主席任期為五年，詹斯勒目前的任期預定2026年屆滿，但依慣例，證管會這類聯邦機構的領導人會在新政府上台時離任。川普競選總統期間，就表示他上任「第一天」就開除詹斯勒。

詹斯勒發布聲明表示，他將在美東時間2025年1月20日中午卸任，「證管會同仁有極深的任務導向，聚焦投資人保護、促進資本形成、確保市場為投資人和發行者妥善運作」，「與他們每日為美國人民工作，是我畢生榮幸，一趗守護我們的市場保持世界第一」，他也列出他2017年4月上任以來的證管會成就。

不過，詹斯勒推動監管加密貨幣產業，多次與加密貨幣產業發生糾紛，控告Coinbase等好幾家大型數位資產公司，被幣圈視為打壓數位資產行業的頭號敵人之一，詹斯勒最受矚目的爭議之一為控告Grayscale，以阻止比特幣指數型基金（ETF）的發行，結果證管會敗訴。

詹斯勒帶領的證管會也正在調查川普大金主、特斯拉執行長馬斯克，要確認他收購現已改名X的社群平台時，是否符合法規，目前也正針對馬斯克未出席法院聽審會，尋求施以制裁。

川普還沒提名詹斯勒的接任人選，媒體已開始揣測可能的接班人，包括證券律師桂綸（Teresa Goody Guillen）、曾代理貨幣監理官的布魯克斯（Brian Brooks）、證券投資平台Robinhood法務長加拉格（Dan Gallagher）。

Capital Alpha合夥公司董事總經理卡茲認為，SEC前委員艾金斯（Paul Atkins）、SEC前法務長史泰賓斯（Robert Stebbins）也都是可能人選。

川普很有機會快速重塑證管會，因為除了詹斯勒，其他四名委員中，有兩人的任期都將在今年或明年屆滿。美國證管會委員在任期屆滿後，還能繼續擔任最長18個月，而總統提名的SEC人事案須獲聯邦參議院核准。

川普 美國 貨幣

延伸閱讀

川普2.0時代 澳洲該如何在美中之間站穩腳步？

川普上台前下馬威？金正恩斥美國讓朝鮮半島核戰爭一觸即發

退後原來是向前？蓋茨閃退司法部長提名 政壇活路仍多

蓋茨退出提名後 川普宣布改由「她」出任司法部長

相關新聞

全球第22大富豪、印度富商集資行賄2.5億 遭美拘控

印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）涉嫌行賄以取得太陽能合約，向美國投資人募資時卻陳述不實，遭美國檢方以證券詐...

本田明年1月試產電動車全固態電池 拚2030年前採用

日本本田汽車（Honda）明年1月將開始試產電動車的全固態電池，並已設定目標，要在2020年代末開始採用，銷售內含全固態...

新加坡打炒房也澆不熄買房熱情 本月民間新屋銷量估為十多年來最高

儘管新加坡當局希望為房市買氣降溫，這個城市島國11月民間新屋銷量預料將是十多年來最高，成為星國打炒房的最新挑戰。

比特幣叩關10萬美元！美 SEC 主席明年1月將請辭 幣圈好樂

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）21日宣布，他將在美國總統當選人川普宣誓就職當天、也就是明年1...

OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長

美國科技新聞網站The Information報導，OpenAI最近考慮要開發能與其一手打造的聊天機器人ChatGPT結...

瑞典Northvolt在美聲請破產保護 衝擊歐洲電動車雄心

瑞典電動車電池製造商Northvolt於21日表示，已在美國聲請破產保護，衝擊歐洲希望發展電動車電池、降低依賴中國大陸的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。