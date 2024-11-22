比特幣叩關10萬美元！美 SEC 主席明年1月將請辭 幣圈好樂

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）21日宣布，他將在美國總統當選人川普宣誓就職當天、也就是明年1月20日提前請辭。這將讓川普得以任命接替人選，可能提名對加密貨幣產業較友善的主席，幣圈「愉悅」以對，比特幣22日盤中上漲1.3%至99,368美元，更接近10萬美元大關。

美國證管會的主席任期為五年，詹斯勒目前的任期預定2026年屆滿，但依慣例，證管會這類聯邦機構的領導人會在新政府上台時離任。川普競選總統期間，就表示他上任「第一天」就開除詹斯勒。

詹斯勒發布聲明表示，他將在美東時間2025年1月20日中午卸任，「證管會同仁有極深的任務導向，聚焦投資人保護、促進資本形成、確保市場為投資人和發行者妥善運作」，「與他們每日為美國人民工作，是我畢生榮幸，一趗守護我們的市場保持世界第一」，他也列出他2017年4月上任以來的證管會成就。

不過，詹斯勒推動監管加密貨幣產業，多次與加密貨幣產業發生糾紛，控告Coinbase等好幾家大型數位資產公司，被幣圈視為打壓數位資產行業的頭號敵人之一，詹斯勒最受矚目的爭議之一為控告Grayscale，以阻止比特幣指數型基金（ETF）的發行，結果證管會敗訴。

詹斯勒帶領的證管會也正在調查川普大金主、特斯拉執行長馬斯克，要確認他收購現已改名X的社群平台時，是否符合法規，目前也正針對馬斯克未出席法院聽審會，尋求施以制裁。

川普還沒提名詹斯勒的接任人選，媒體已開始揣測可能的接班人，包括證券律師桂綸（Teresa Goody Guillen）、曾代理貨幣監理官的布魯克斯（Brian Brooks）、證券投資平台Robinhood法務長加拉格（Dan Gallagher）。

Capital Alpha合夥公司董事總經理卡茲認為，SEC前委員艾金斯（Paul Atkins）、SEC前法務長史泰賓斯（Robert Stebbins）也都是可能人選。

川普很有機會快速重塑證管會，因為除了詹斯勒，其他四名委員中，有兩人的任期都將在今年或明年屆滿。美國證管會委員在任期屆滿後，還能繼續擔任最長18個月，而總統提名的SEC人事案須獲聯邦參議院核准。