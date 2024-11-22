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OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI傳出考慮開發一款能與其聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，但Google母公司Alphabet也很努力提升自身的AI實力，去年推出自己的生成式AI聊天機器人Gemini回擊。歐新社
OpenAI傳出考慮開發一款能與其聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，但Google母公司Alphabet也很努力提升自身的AI實力，去年推出自己的生成式AI聊天機器人Gemini回擊。歐新社

美國科技新聞網站The Information報導，OpenAI最近考慮要開發能與其一手打造的聊天機器人ChatGPT結合的網路瀏覽器，並已分別與Conde Nast、Redfin、Eventbrite和Priceline等應用程式開發商討論過此一搜尋產品。奧特曼（Sam Altman）領導的公司有可能因此與在瀏覽器和搜尋市場占主宰地位的Google直接競爭。

OpenAI還討論了是否在三星製造的設備上提供AI功能。三星是Google關鍵的業務合作夥伴。該交易類似OpenAI最近與蘋果談成的協議，蘋果新設備上的Apple Intelligence將採用OpenAI的技術。

如果OpenAI推出它的產品，可能成為Google的一個更有力競爭者。但自2022年底ChatGPT於問世以來，Google母公司Alphabet一直試圖提升自身的AI實力，去年推出自己的生成式AI聊天機器人Gemini回擊。

根據Information, OpenAI距離推出獨立的網路瀏覽器還有一段長路，即使該公司今年稍早聘雇了對開發Chrome至關重要的兩個人。

Alphabet股價周四在盤後交易微幅下跌不到1%，先前在常規交易時段收低約4.6%至169.24美元。主因是美國司法部認為Google應出售Chrome瀏覽器業務，以結束其在線上搜索的壟斷地位。

Google、OpenAI和三星均未立即回應路透的置評要求。

OpenAI 網路 美國

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