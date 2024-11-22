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瑞典Northvolt在美聲請破產保護 衝擊歐洲電動車雄心

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
瑞典電動車電池製造商Northvolt已在美國聲請破產保護。路透
瑞典電動車電池製造商Northvolt已在美國聲請破產保護。路透

瑞典電動車電池製造商Northvolt於21日表示，已在美國聲請破產保護，衝擊歐洲希望發展電動車電池、降低依賴中國大陸的雄心。

Northvolt表示，目前手上現金僅剩約3,000萬美元，只夠支撐營運一周時間，債務卻有58.4億美元。該公司已為破產程序取得1億美元的新融資，在破產期間公司營運將照常。

在七個國家聘請約6,600名員工的Northvolt，在美國休士頓破產法院聲請第11章破產保護的聲請書表示，「Northvolt的流動性景象已趨慘澹」，預期將在明年第1季完成整頓，希望從戰略與金融投資人籌得新資金，將評估戰略與金融投資人、以及現有債權人、股東和客戶的新投資提案。

Northvolt說，其1億美元新貸款，是支持破產程序的2.45億美元融資支持方案之一。Northvolt的股東與最大客戶瑞典卡車製造商Scania表示，正提供1億美元貸款給Northvolt，支持其瑞典Skellefteå工廠的電動車電池製造。持有Northvolt 21%股權的德國福斯汽車（Volkswagen）說，已得知Northvolt稱請破產保護，正與該公司保持密切聯繫。

美國破產法官培瑞茲（Alfredo Perez）21日批准Northvolt破產案的若干例行初步措施，包括允許該公司支付積欠員工的薪資，並取得Scania的首批5,100萬美元貸款。

Northvolt已在短短幾個月內，因為陸續遭遇生產問題、損失大客戶、缺乏資金等問題，從歐洲本土電池新星迅速惡化到難以維持營運。Northvolt之前已從福斯、高盛及貝萊德等企業、以及德國和加拿大政府籌得超過150億美元，卻始終無法提高Skellefteå工廠的電池產量。

投資集團Vargas表示，Northvolt能藉由聲請破產保護，處理財務挑戰，並維持生產高效電池組的競爭優勢。Handelsbanken分析師安格洛指出，Northvolt能藉由最新舉措獲得短期喘息空間，卻也告知世人，無法找到投資人，也還沒籌到整頓事業所需的資金。

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