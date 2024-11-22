Fed古斯比：勞動市場穩定 緩降息合理 一年後利率比現在低不少

美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）周四重甲，他支持進一步降息，對以更慢的步伐行動抱持開放態度。他預計利率最終會「略微走低」。這番言論凸顯出聯準會決策官員的辯論重點：問題不在於是否降息，而是降息速度和幅度。

古斯比周四在印第安納波利斯一場企業合作組織的活動上演講時指出，「我認為，過去一年半的長期趨勢表明通膨已經大幅下降，並正邁向2%。勞動市場已經降溫，接近穩定充分就業。這兩方面都愈來愈接近我們想要的結果，因此，利率可能需要調整到我們認為合適的水準。」

部分聯準會決策者擔心抗通膨的進展可能已經停滯，呼籲採取謹慎做法，另一部分則希望確保勞動市場不會進一步降溫，暗示有必要繼續降息。這些不同看法之上存有一個不確定因素，即當選總統的川普承諾的關稅和減稅措施，以及打擊移民的政策，將如何影響物價和就業，以及更廣泛的經濟。

聯準會9月降息2碼，本月稍早降息1碼。投資人已降低對聯準會12月17-18日下次會議將再次降息的預期，利率期貨市場認為再次降息1碼的概率約為55%，不降息概率為45%。

古斯比聲稱，一年後的利率應該 「比現在低不少」：「隨著通膨接近目標，放慢降息步伐可

能是合理之舉。」

他說，他已經走出今年稍早時表達的、對美國勞動市場可能從過熱狀態大幅降溫，以至於可能變得完全疲軟，那種狀況恐迫使聯準會迅速大幅降息。現在則「對我們不會從充分就業狀態急轉直下更加放心」。