蘋果傳將升級Siri 變得更善於聊天 也正評估是否自行設計生產TV

知情人士透露，蘋果在以iOS 18推出全新Apple Intelligence功能的同時，也在為iOS 19開發尚未公布的功能。其中之一是基於更先進的大型語言模型（LLM）升級Siri，既能與用戶進行更流暢的對話，還能更快速地處理其他複雜任務。

已有13年歷史的Siri語音助理，是蘋果準備在AI領域大展身手的最新努力之一。該公司的Apple Intelligence上周開始將首批功能推送給用戶，但這個平台仍缺少競爭對手提供的不少功能。

蘋果內部將此稱為LLM Siri，加入Apple Intelligence平台後，最終會取代目前的Siri介面。蘋果最快明年（2025年）就會宣布此一重大更新，做為即將推出的iOS 19和macOS 16軟體更新的組成部分，但新功能不會立即出現在明年的硬體設備，預計要到2026年春季才推送給用戶。

另外，2011至2014年間，曾有謠言指蘋果正在開發自己的電視機，勢將顛覆電視行業。雖然該產品未曾現蹤，但有關電視的傳言最近又回來了。

根據彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman） ，設法創造收入的蘋果正在「評估」，是否要生產自有品牌的電視機，成為新智慧家居產品的一部分。

最快明年（2025年）3月，蘋果就會推出智慧家庭的號令中心，作為首款專用的智慧家庭控制產品。這款裝置的設計據傳類似iPad，但將配備6吋大的正方形而非長方形螢幕，有厚實的邊框、可充電的電池、內建揚聲器，頂端還有攝影機可用於視訊或音訊的FaceTime。

這個智慧家庭的號令中心可以判斷得出人是否在房間裡，還能判斷距離有多遠，根據位置遠近在螢幕上呈現不同的資訊。如果產品大獲成功，有可能催生出一系列蘋果設計的家居產品，包括電視機在內。