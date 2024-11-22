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日圓因地緣風險、日銀升息預期上漲 美元走高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元匯價21日反彈上漲。路透
日圓兌美元匯價21日反彈上漲。路透

美元指數周四（21日）伴隨美國公債殖利率上揚，在震盪中收漲，盤中觸及13個月來最高的107.156。日圓兌美元匯價走高，上漲0.58%至154.4日圓兌1美元，一方面是因為俄羅斯與烏克蘭戰事升級，刺激了避險需求，另一方面交易員預期日本銀行（央行）下個月可望做出升息決策。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四收盤上漲0.27%至106.972，盤中最低下跌0.21%，最高漲0.45%。10年期美國公債殖利率上升1.2個基點至4.42%。

日圓做為避險貨幣，周四因俄烏戰事升高，兌美元匯價盤中最高漲幅達0.98%，至153.91。豐業銀行首席外

匯策略師Shaun Osborne表示，「隨著市場對俄烏戰爭作出更多反映，日圓明顯跑贏」，另外， 日銀總裁植田和男的講話也「強化了對日本12月升息的預期」。

美國最新就業數據顯示，上周首次請領失業救濟人數為21.3萬人，低於經濟學家預期的22萬人，也是4月以來最低水準。紐約聯準銀行總裁威廉斯接受巴隆周刊訪問，提到美國通膨雖然已經顯著下降，但尚未實現Fed目標。

川普政策可能會重燃通膨的擔憂，再加上美國就業市場呈現韌性、近期聯準會官員談話，都讓市場認為Fed在降息的路上會走得更慢一點，周四美元指數在盤中因而一度升至107.156，這是自2023年10月4日以來的最高點。

富瑞駐紐約的全球外匯主管Brad Bechtel分析美元走勢時說，「我們可能會在當前的水準震盪整理」，「美元價格目前受到很多因素影響，我絕對不會去追漲」。

根據芝商所的FedWatch工具，市場對Fed降息路徑的預期最近縮減，市場現在反映聯準會在12月會議上降息25個基點的機率為55.9%，低於一周前的72.2%。

Fed 指數 美國

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