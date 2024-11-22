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台幣連貶兩天 俄烏戰爭升級引發恐慌 新興市場貨幣跌勢擴大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄烏戰爭升級引發恐慌，新興市場貨幣跌勢擴大，新台幣20、21日均走貶。路透
俄烏戰爭升級引發恐慌，新興市場貨幣跌勢擴大，新台幣20、21日均走貶。路透

台幣連續兩天走貶！主要是俄烏戰爭進一步升級持續打壓風險資產需求，新興市場貨幣連續第二天下跌。

MSCI開發中世界貨幣指數下跌0.1%，匈牙利福林、波蘭茲羅提和捷克克朗兌美元的匯價領跌。國內假期結束後恢復交易的巴西雷亞爾和墨西哥披索兌美元也走低。

台幣繼周三貶值0.3%後，周四再貶0.17%，報32.545元兌1美元。

日圓和黃金等避險資產走高。

稍早之前，烏克蘭表示，第聶伯羅市（Dnipro）遭俄羅斯發射了一枚「新型」的彈道飛彈，標誌敵對行動的最新升級，同時也對基輔的西方支持者發出警示訊號。但俄羅斯和美國都稱那是一枚實驗性的中程彈道飛彈，射程只有幾百英里。

俄羅斯總統普亭在電視講話中表示，這是對烏克蘭本周稍早在俄羅斯領土上使用美英製造武器的報復。

根據五角大廈發言人，俄羅斯在飛彈發射前不久，透過核風險降低渠道向美國通報了發射計畫。

俄羅斯智庫戰略與技術分析中心負責人Ruslan Pukhov表示，「普亭發出了強有力訊息，這是經濟深思熟慮的舉動，不一定招來美國的報復」。

烏克蘭外交部周四晚些時候表示，正在等待專家確認俄羅斯所用飛彈類型。基輔將要求西方合作夥伴提供能攔截洲際彈道飛彈的防空系統。有可能是洛克希德馬丁公司生產的薩德系統。

石油、黃金和小麥的價格上漲。

俄羅斯 彈道飛彈 美國

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