快訊

蓋茨退出提名後 川普宣布改由「她」出任司法部長

職場霸凌數不完！主秘腳抬司機耳邊指揮開車 媒體人嘆：把人當人很難？

MLB／大谷翔平獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

立陶宛無人機產業論壇 台灣技術及產品受矚目

中央社／ 維爾紐斯22日專電

外交部長林佳龍21日率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」出席立陶宛「無人機產業商務論壇」，盼促成台灣、立陶宛與烏克蘭無人機企業的交流，並在技術與產業發展上展開合作，攜手推動無人機產業創新。

台灣企業參與立陶宛「無人機產業商務論壇」（Drone Industry Business Forum）包括漢翔航空工業、雷虎科技、經緯航太科技和神達投資控股等近20家廠商，在會場展示創新的無人機產品與技術，吸引近40家來自立陶宛和烏克蘭的無人機公司參與，交流熱絡。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔公司董事長胡開宏接受中央社記者訪問表示，此次出訪的核心任務是協助「無人機國家隊」拓展國際市場，做出訂單規模，聯盟希望去除紅色供應鏈，尋求技術與投資互補的合作夥伴。

胡開宏指出，立陶宛與台灣同樣堅信自由與民主價值，且地理位置與烏克蘭接近，有多方面連結，透過此次論壇尋求合作機會，對台灣與立陶宛雙方都有助益。

立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，台灣具備製造包括半導體與控制晶片等高品質產品的能力，此次訪團聚集各領域菁英，展現與立陶宛合作的決心，並期許兩邊繼續深化合作，共創利益和造福人群。他並提到，台灣目前正研發掃雷無人機，期待未來能協助烏克蘭的戰爭需求。

立陶宛無人機公司LTMiLTech為參展廠商之一，該公司業務開發經理古哉提斯（Andrius Guzaitis）告訴記者，他們的產品開發團隊有許多成員曾參與烏克蘭戰爭，基於實戰經驗開發出更符合需求的無人機，目前已有多款產品投入烏克蘭戰場，並獲得正面回饋。

古哉提斯補充說：「我們需要一些來自國際供應鏈的零組件，公司幾個月前有派訪團去台灣，我們期待與台灣供應商建立更多直接合作，例如投資或轉移產能到立陶宛。」

來自烏克蘭無人機製造商Venator Technologies的業務開發經理維祖特金（Artem Vizhutkin）透露，該公司正在尋找馬達、接收器、相機等零件及軟體解決方案的供應商。

維祖特金表示：「在IT領域，烏克蘭與台灣供應商已經有長期合作的歷史，但很可惜在無人機產業，目前主要還是與中國的廠商合作，我們希望可以與台灣的業者建立更密切的合作。」論壇中展出由100%台灣零件組裝的無人機設備，令他印象深刻。

另一位立陶宛無人機公司代表馬西斯（ValdasMacys）指出，目前許多市場對使用中國製零件的無人機存有疑慮。他認為台灣的民主背景以及頂尖的技術，擁有極大的市場潛力。

此次台灣訪團由胡開宏代表，與立陶宛國防與安全產業協會（Lithuanian Defence and Security IndustryAssociation）簽署合作備忘錄，期望透過打造合作平台、促進雙邊投資，進一步提升雙方在無人機技術及國際貿易上的競爭力。

烏克蘭 立陶宛

延伸閱讀

雷虎軍用無人機吸睛

立陶宛政府全力協調 台立合作半導體項目可望續推

農用無人機應用普及 全台穀倉大縣卻唯一沒無人機考場

近3個月最大攻勢！俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網

相關新聞

日圓因地緣風險、日銀升息預期上漲 美元走高

美元指數周四（21日）伴隨美國公債殖利率上揚，在震盪中收漲，盤中觸及13個月來最高的107.156。日圓兌美元匯價走高，...

台幣連貶兩天 俄烏戰爭升級引發恐慌 新興市場貨幣跌勢擴大

台幣連續兩天走貶！主要是俄烏戰爭進一步升級持續打壓風險資產需求，新興市場貨幣連續第二天下跌。

國際油價大漲近2% 黃金連四漲

國際油價周四（21日）上漲近2%，因俄羅斯和烏克蘭相互發射導彈，緊張局勢迅速升溫，市場擔心，一旦衝突擴大，將影響原油供應...

阿聯人工棕櫚群島 豪宅社區建案升溫

阿拉伯聯合大公國杜拜的第二座人工棕櫚群島—「傑貝阿里」棕櫚造型島（Jebel Ali），即將開始興建數百戶豪宅，因為國營的群島開發商Nakheel已經核准三家公司動工。

解密國際／Netflix 憑什麼漲價？

Netflix（網飛）11日股價再創新高，這個影音串流平台上個月公布優於預期的營收和用戶成長，迄今股價已大漲17%，今年漲幅更高達65.4%，比起「科技七雄」表現不遑多讓。激勵股價上漲的背後，顯然無法以所謂的川普行情...

德政府出招保護風電產業 對抗陸企

德國正採取措施，以保護國內和範圍更廣泛的歐洲風能產業，因為有愈來愈多人擔心，它們會敵不過來自中國大陸的競爭。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。