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反制錢凱港中國影響力 美國擬投資智利港口擴建計畫

中央社／ 瓜地馬拉市21日專電

位於智利中部，南太平洋沿岸的聖安東尼奧港（Puerto de SanAntonio），在秘魯錢凱港啟用後，已經成為美國在南美洲和中國較勁的新戰略據點。

聖安東尼奧港位於首都聖地牙哥以西120公里處，是智利第一大，也是南美前十大貨櫃港口。該港業務量占智利全國港口的30%以上，被認為是進出南太平洋的門戶。不過在錢凱港投入運營後，已經嚴重威脅到聖安東尼奧港的地位，因此擴建計畫被智利政府評為「重中之重」。

西文媒體共和報（La Republica）披露，一個美國投資代表團即將訪問智利聖安東尼奧港，評估參與該港「前所未有」的擴建計畫。該計畫旨在加強聖安東尼奧港的基礎設施，以對抗由中國出資興建的錢凱港，最快在2026年開始動工，2036年開始啟用。

消息指出，即將上台的美國新任總統川普，正在考慮對錢凱港出口的商品徵收高達60%的關稅，以反制中國，這也間接促使聖安東尼奧港，成為國際貿易的關鍵替代選擇。安東尼奧港務公司（EPSA）高層表示，目前已經有34家國內外企業對擴建計畫表示興趣。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今年9月公開強調，加強對拉丁美洲科技投資的必要性，同時也包括港口基礎設施。康貝爾和智利外交副部長在雙邊會議中，也特別指出聖安東尼奧港在南太平洋的戰略重要性。而智利政府對於美國投資該港擴建計畫，表示「非常歡迎」。

聖安東尼奧港擴建計畫預計投入40億美金，包括新建4個可以停泊大型貨櫃船的「外港」、港口疏浚以讓大型船舶進入、貨物轉運鐵路系統，並且引入先進技術優化運營效率。最終目標是讓港口運營翻倍，希望能夠達到每年處理600萬TEU（20呎標準貨櫃）的能力，也將遠超過錢凱港目前每年處理100萬個TEU的規劃。

不只聖安東尼奧港，雄心勃勃的智利政府，也計畫針對第二大港瓦巴萊索港（Valparaiso）進行現代化工程，主要在於強化數位物流流程，以及貨物處理設備等，讓智利的出口更為快速。

媒體評論也指出，秘魯錢凱港和智利聖安東尼奧港，不只是2個港口爭奪南太平洋和亞洲的關鍵連結，更是中美兩國未來在拉丁美洲，相互較量的戰略標的。

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