國際油價大漲近2% 黃金連四漲

國際油價周四（21日）上漲近2%，因俄羅斯和烏克蘭相互發射導彈，緊張局勢迅速升溫，市場擔心，一旦衝突擴大，將影響原油供應。避險需求飆高，令黃金現貨價格連續第四個交易日上漲，觸及逾一周高點。

美國西德州原油周四上漲1.35美元或1.96%，報每桶70.10美元；結算價創近兩周高點。布蘭特原油上漲1.42美元或1.95%，報每桶74.23美元；結算價是11月7日以來最高。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品分析師Ole Hvalbye說：「現在市場的焦點已經轉移到對烏克蘭戰爭升級的高度擔憂上。」俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯，全球第二大原油出口國，因此重大的供應干擾可能影響全球供應。

三位知情人士告訴路透，由於全球石油需求疲軟，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能會在12月1日的會議上，再次推遲增產。

花旗集團分析師Eric Lee等人在最新的報告中表示，在OPEC+會議召開前的未來幾周內，市場看跌情緒有所緩解，可能會橫盤震盪。花旗認為，中東和俄烏戰爭可能出現的供應中斷風險，形成油價潛在利多，然而，而即將上任的美國川普政府可能會帶來貿易關稅和放鬆監管，則是油價潛在利空，其間還交織著地緣政治風險。

俄烏克蘭戰事升級，亦增強投資人對避險資產的偏好，幫助國際金價周四連續第四個交易日走高，紐約黃金現貨價格盤中最高來到每英兩2,673.56美元，觸及一周多以來的高點。收盤漲幅縮小至0.72%，報2669.72美元。

高嶺期貨金屬交易主管David Meger指出，過去幾天，黃金市場上真正起作用的是地緣政治因素，烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢加劇，是最引人注目。

本周到截至周四，現貨金價上漲了4%，是4月以來的最佳表現，金價目前看來，已從上周出現的三年多來最大單周周線幅度中恢復過來。

路透的一項調查顯示，大多數經濟學家預計美國聯準會（Fed）12月仍將降息，預期2025年的降息幅度將更小。利率市場對Fed 12月降息的預期則是明顯降低，目前反映可能性為56%，與一周前的82.5%相比，大幅下降。