香櫞研究做空籌資狂買比特幣的微策略 致其股價重挫逾16%

Netflix（網飛）11日股價再創新高，這個影音串流平台上個月公布優於預期的營收和用戶成長，迄今股價已大漲17%，今年漲幅更高達65.4%，比起「科技七雄」表現不遑多讓。激勵股價上漲的背後，顯然無法以所謂的川普行情...

2024-11-22 08:17