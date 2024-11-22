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台積電ADR上漲1.53% 較台北交易溢價23.27%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台積電ADR周四（21日）上漲1.53%，收在191.24美元，較台北交易溢價23.27%。費城半導體指數同日上漲1.61%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲461.88點或1.06%，收在43,870.35 點；標普500指數上漲31.60點或0.53%，收在5,948.71點；那斯達克指數微漲6.28點，或0.03%，收在18,972.42點。

台灣加權股價指數周四下跌132.70點，收在22,555.66點，台積電下跌1.46%，收在1,010.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 159.66 +0.51 153.50 +4.01

中華電 CHT 123.30 +0.37 123.00 +0.25

台積電 TSM 1,245.01 +1.53 1,010.00 +23.27

聯電 UMC 44.07 -0.44 44.40 -0.73

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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