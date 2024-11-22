小型股和周期股捲土重來…美股收漲 道指和標普觸及一周高點

華爾街主要股指周四經震盪交投後收高，交易員看好總統當選人川普熱衷於放鬆管制，且他提名的身陷性醜聞的司法部長人選蓋茨（Matt Gaetz）主動退出遴選程序，表明共和黨不會像一些人擔心的對川普那樣唯唯諾諾，這對市場是利多，道瓊工業指數和標普500指數觸及一周高點。

道瓊工業指數上漲461.88點，或1.06%，至43,870.35點；標普500指數上漲31.60點，或0.53%，至5,948.71點；那斯達克指數上漲6.28點，或0.03%，以18,972.42點做收。

費城半導體指數攀升1.6%。

在三家券商上調雲端運算公司Salesforce的目標價後，該股上漲3.1%，為道指走高提供助力。

輝達（Nvidia）周三發布財報後股價徘徊不前，周四上漲0.5%，收146.67美一一山戈。該公司上季業績超出預期，第四季營收展望也高於預期。

Ameriprise Financial 的首席市場策略師Anthony Saglimbene說：「Nvidia的財報真的非常好。有些人談論的數字比較高，因此他們略感失望。但人工智慧和Nvidia的基本面繼續全面發力，明年的前景很正面。」部分投資人對該公司提出七季以來增長速度最慢的財測感到失望。

Alphabet重挫4.7%，觸及四周低點，此前美國司法部和一些州主張，必須整頓Google的商業行為，包括強制出售該公司Chrome瀏覽器業務，並採取其他措施，以結束其在網路搜索領域的壟斷地位。

該股下跌拖累通信服務股下挫1.73%，為跌幅最大的類股。公用事業股則帶領標普指數上漲。

比特幣逼近10萬美元，但加碼重倉該加密貨幣的微策略（MicroStrategy）暴跌逾16%。Andrew Left旗下的Citron Research在X平台發文表示正做空這家公司。

亞馬遜下跌2.2%。此前有媒體報導，亞馬遜明年可能將面臨歐盟對其線上市場是否偏袒自有品牌產品的調查。

數據方面，報告顯示上周初次請領失業救濟金的人數意外下降，表明11月的就業增長出現反彈。

在12月中旬美國聯邦公開市場委員會（FOMC）開會之前，投資人將密切關注聯準會官員的言論。芝商所的FedWatch顯示，貨幣市場的押注傾向於認為聯會12月將宣布降息25個基點。

Saglimbene說：「我們已經略微走出大選，Nvidia財報已經出爐，所以市場接下來將關注聯準會人會議，本周聯準官員的一些政策講話顯示，12月有可能暫停降息。」

據媒體報導，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，相較於過去，美國更易受到通膨衝擊的影響。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比周四表示，他支持進一步降息，並對更緩慢地降息持開放態度。

烏克蘭和俄羅斯之間戰事升級，地緣政治緊張，目前情勢使原油價格走高，協助能源股上漲0.8%。

機械製造商Deere在公布樂觀的第4季利潤後，股價大漲8%；人工智慧公司Snowflake上調其年度產品營收預期後，股價飆漲32.7%。