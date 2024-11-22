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終結壟斷 美要谷歌出售Chrome

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器。 （美聯社）
美國司法部將請求法官強制Alphabet旗下的谷歌（Google）出售Chrome瀏覽器。 （美聯社）

Google（谷歌）遭美國法院判決非法壟斷網路搜尋與相關廣告市場後，美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chrome網路瀏覽器事業，並與競爭對手共享數據與搜尋結果等措施，以恢復市場競爭。

美國司法部與一群州檢察官在廿日提交給法院的文件中認為，Google必須分拆Chrome，並禁止Google再度進入瀏覽器市場五年，才能「永久停止該公司對關鍵搜尋使用點的控制地位」，允許其他搜尋引擎對手有能力以瀏覽器為門戶，提供用戶使用。

司法部表示，仍認為Google應分拆Android行動作業系統事業，但這可能遭遇Google和其他企業反對，因此提議一系列針對該事業部門的限制措施，若仍無法恢復市場競爭，Google須出售Android作業系統。

美國檢方也要求禁止Google收購或投資任何線上搜尋對手、以搜尋為基礎的人工智慧（ＡＩ）產品或廣告技術。

美國檢方指出，也應該要求Google把基本的「點擊查詢」數據及搜尋結果，授權給潛在競爭對手，幫助對手改善產品，還應要求Google允許網站不使用其ＡＩ產品，讓廣告主更能掌控自家廣告的位置。

美國檢方也希望終結Google與蘋果及其他裝置販售商之間、涉及數十億美元的獨家協議，不再以Google為平板電腦和智慧手機的預設搜尋引擎。

哥倫比亞特區聯邦法官梅塔今年八月判決，Google在線上搜尋和搜尋文字廣告市場都違反反托辣斯法，接下來將在明年春季聽審會後，評估恢復競爭的救濟措施，最後將下令要求Google做出他認為適當的事業調整。

Google已表示將上訴，並批評司法部的提案太過「激進」。

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