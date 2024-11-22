南韓國內外投資差距擴大

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

南韓企業出走，使得當地對外與對內的投資金流，差距大增，外界憂慮可能會削弱該國的經濟基礎。

據經濟合作發展組織（OECD）公布的第2季外國直接投資（FDI）數據，今年上半南韓對外投資總計234億美元，對內投資則只有39億美元，流出額是流入額的六倍。

兩者差距超越2019年寫下的紀錄，當時對外投資金額是對內投資的3.6倍。即便在2021~2022年的海外投資高峰期，差距也從未大於三倍。2023年對外投資為345億美元，對內為151億美元，差距縮小至2.2倍。

2024年上半南韓吸引到的FDI金額，在46國中排名第21。美國位居榜首，流入1,530億美元資金，巴西和墨西哥分居二、三名，主要是地近美國、勞動成本又具競爭力。

南韓FDI數據落後，業界人士歸咎於國內投資環境惡化。投資界的資深主管說，「由於缺乏優秀人才、建設先進工廠的獎助措施有限，外資對南韓興趣不大」，「本土企業也因勞動和環境法規龐雜，對投資猶豫不決。」

每周工時上限52小時，常被指為是主要監管障礙。批評者說，放寬此一限制，尤其是針對高薪專業人士及先進產業，可能有助國內投資。

南韓 美國

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