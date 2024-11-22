Fed官員看降息各彈各調 投資人認為下月調降機率僅55%

美國聯準會（Fed）官員就美國貨幣政策展望看法大不同，有人依然對通膨表示擔憂，有人則表示相信物價壓力將繼續緩解。而根據路透最新調查，投資人現在認為下月降息的機率只有55%，不像之前曾認為極有可能降息。

美國勞工部21日表示，在截至16日止的一周內，初領失業救濟金人數為21.3萬人，意外比前一周減少6,000人，至4月來最低，反映出美國就業市場仍相當穩固。最近出爐的數據大多也都顯示美國經濟強勁增長、通膨頑固，在一定程度上影響市場對Fed降息的預期，而川普在總統大選中獲勝，更增添通膨的風險和不確定性。

Fed理事鮑曼在佛羅里達州一個經濟論壇上表示，通膨過去幾個月仍處高檔，範圍也擴大，Fed需要保持謹慎。她說，自2023年初以來，「我們在降低通膨方面取得了相當大的進展，但最近幾個月進展似乎停滯…我傾向謹慎地調降利率，以更善加評估我們距離終點還有多遠」。

鮑曼表示，她同意在通膨改善的情況下，有理由降低利率。但她反對聯準會9月一口氣降息2碼的決策，她認為降息幅度最好避免過大、過快，以免通膨重新抬頭。

另一名理事庫克在弗吉尼亞大學發言時表示，她也認為最近抗通膨的進展停滯，但明年將降至2.2%左右，略高於聯準會2%的目標，但在那之後將繼續下降。

她還說美國通膨繼續緩解，工資和就業市場降溫，價格過度上漲主要限於房市，在這種情況下，繼續降息可能仍然是合適的。但她並未明確表示支持下個月降息，而是重申決策官員一貫的說法，即貨幣政策並未走在預定的軌道上。

紐約聯準銀行總裁威廉斯接受媒體訪問時則說，美國經濟表現「非常不錯」，勞動市場在穩步降溫，通膨也從非常高的水平穩步下降，邁向2%的目標，但「還沒有完全實現」。他預測，到明年年底基準利率將低於目前水準，也就是會持續降息。

根據路透最新調查，多數受訪經濟學家認為，聯準會下月會降息，但2025年的降息幅度將低於一個月前的預期，因美國當選總統川普提出的政策可能導致通膨上升。過去幾周裡，市場幾乎把對於到2025年底降息幅度的預期減半。

儘管如此，在11月12-20日的路透調查中，106位受訪經濟學家中近90%預計12月Fed將降息1碼，12位經濟學家預計利率將保持不變，在前月的調查中僅三位認為Fed下月會按兵不動。85%的67位受訪經濟學家中85%認為，明年通膨再次攀升的風險已經上升。