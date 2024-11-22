未及時向證管會提交文件 美超微下市風險升高

美超微20日證實，已接獲來自那斯達克交易所的信函，指美超微沒有遵守必須及時向美國證管會提交文件的規定。雖不會立即影響美超微股票在那斯達克交易所的掛牌或交易，但下市風險明顯再度升高。

台廠「幾家歡樂幾家愁」，供應鏈雙鴻、優群、南俊國際等恐遭波及，而緯創、華擎、技嘉則可望受惠轉單效應。

美超微趕在18日截止日前，向那斯達克交易所提出合規計畫，並宣布找到新的會計師事務所BDO USA接手審計業務，美超微下市警報可望暫時解除，股價19日盤中一度飆漲近37%。

不料，美超微19日即收到那斯達克交易所通知函，表明不符合上市規則，要求額外時間提交財報的請求也遭拒絕。隨著下市風險再升溫，美超微20日再遭賣壓空襲，收盤重挫8.74%。

外界關心美超微下市危機升溫，恐衝擊供應鏈營運。