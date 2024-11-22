未及時向證管會提交文件 美超微下市風險升高

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
美超微20日證實，已接獲來自那斯達克交易所的信函。路透
美超微20日證實，已接獲來自那斯達克交易所的信函。路透

美超微20日證實，已接獲來自那斯達克交易所的信函，指美超微沒有遵守必須及時向美國證管會提交文件的規定。雖不會立即影響美超微股票在那斯達克交易所的掛牌或交易，但下市風險明顯再度升高。

台廠「幾家歡樂幾家愁」，供應鏈雙鴻、優群、南俊國際等恐遭波及，而緯創、華擎、技嘉則可望受惠轉單效應。

美超微趕在18日截止日前，向那斯達克交易所提出合規計畫，並宣布找到新的會計師事務所BDO USA接手審計業務，美超微下市警報可望暫時解除，股價19日盤中一度飆漲近37%。

不料，美超微19日即收到那斯達克交易所通知函，表明不符合上市規則，要求額外時間提交財報的請求也遭拒絕。隨著下市風險再升溫，美超微20日再遭賣壓空襲，收盤重挫8.74%。

外界關心美超微下市危機升溫，恐衝擊供應鏈營運。

會計師 美超微 風險

延伸閱讀

Nvidia財報優預期 新晶片已全面量產 但財測未超越最樂觀預測

神達推AI伺服器新品

美超微 疑踩地緣政治紅線

美超微下市危機 馬斯克2,000億AI大單轉向 緯創、英業達樂透

相關新聞

川普擬新設專責加密幣職位 比特幣飆高挑戰10萬美元

眾利多簇擁，比特幣21日盤中漲破98,000美元，再創歷史新高，加速向10萬美元大關挺進。這些利多包括美國總統當選人川普...

比特幣飆新高 挑戰10萬美元大關

眾利多拉抬下，比特幣廿一日盤中漲破九萬八千美元，再創新高，向十萬美元大關挺進。相關利多包括美國總統當選人川普傳出考慮在白...

終結壟斷 美要谷歌出售Chrome

Google（谷歌）遭美國法院判決非法壟斷網路搜尋與相關廣告市場後，美國司法部向法院主張，必須迫使Google出售Chr...

路透訪調經濟學家 美可能對陸課徵38%關稅

路透訪調的經濟學家預期，美國總統當選人川普可能在明年初對中國大陸進口商品加徵關稅，但稅率約40%，而非他競選時揚言的60...

日銀下月升息 市場押注

日本銀行（央行）總裁植田和男重申，將根據每次會議得到的資訊決定貨幣政策，目前無法就下次12月會議結果進行預測，並表示將會...

Fed官員看降息各彈各調 投資人認為下月調降機率僅55%

美國聯準會（Fed）官員就美國貨幣政策展望看法大不同，有人依然對通膨表示擔憂，有人則表示相信物價壓力將繼續緩解。而根據路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。