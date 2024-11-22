福特未來三年在歐洲要砍4,000人

美國汽車公司福特（Ford）20日表示，計劃未來三年在歐洲裁員大約4,000人，其中包括德國的2,900個職位和英國的800個職位，在歐洲總共28,000名員工裡占14%。

另外，賓士據傳也正在規劃未來幾年每年要節省數十億歐元成本。

福特在歐洲的電動車銷售疲弱，面臨電動車龍頭比亞迪以及其他中國大陸對手的競爭激烈，加上當地家庭收入持續遭到壓縮，以及買家對擁有電動車仍抱持懷疑態度等等。

位於英國Dagenham和Halewood的動力元件廠，以及在西班牙瓦倫西亞的工廠，據傳將不會受到影響。

2027年底前進行的裁員主要涉及行政和支援部門，以及與汽油引擎生產有關的工作。

福特希望以自願方式進行縮編，而裁員計畫尚需與政府和工會討論。

英國政府呼籲福特揭露人力削減計畫的全部細節，工會主席格魯施卡則反對大規模裁員，指其並非永續發展策略。

另外，根據德國商報（Handelsblatt）報導，賓士汽車公司正在研擬縮減成本，計劃今後幾年每年要省下數十億歐元成本。

歐洲最大汽車製造商福斯（VW）也計劃至少關掉三家德國工廠，並且大砍數萬職務，引發工會抗議。