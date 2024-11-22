歐洲車市買氣不見起色

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）最新的銷售數據，歐洲10月的汽車銷量儘管不再下滑，但依舊不見太大起色，今年來的電動車銷量也下滑。

彭博資訊報導，ACEA 21日表示，歐洲10月的新車掛牌量只比去年同期增加0.1%至104萬輛，比前兩月稍見好轉，但法國、義大利等市場的銷量下滑，抵銷英國以及歐洲最大車市德國的銷量增長。

受電動車轉型之路顛簸、以及物價成本高漲影響，各大車廠難以提振在歐洲的銷量。福特20日宣布，將於歐洲地區裁減4,000人，相當於14%的當地人力；福斯也正推動撙節措施，包括破天荒在德國執行關廠計畫。

儘管歐洲純電動車銷量在10月年增6.9%，但今年來仍下滑1.7%，反映出歐洲政府削減電動車補助的影響。英國10月汽車銷量激增24%，成為歐洲車市的一大亮點，得益於車廠為了滿足政府的零碳排車輛銷售要求，進而降價求售。

德國上月整體汽車銷量年增6%，不過同期電動車銷量下滑近5%，今年來也銳減逾26%，反映蕭茲政府去年底取消電動車補助的衝擊至今仍餘波盪漾。保時捷、賓士近月來都已縮減電動車宏圖，原因是這類車型的買氣不如預期，也面臨來自中國大陸廉價電動車的嚴峻挑戰。

即使德國政府已考慮重新推動某些補助，以支持面臨困境的車廠。然而，隨著蕭茲的執政聯盟宣告瓦解，限制其大選前的決斷能力，相關措施能否上路仍有變數。

歐洲電動車買氣不振，福斯、Stellantis、雷諾等車廠無法滿足明年更嚴格廢氣排放法規的風險，也隨之升高。歐洲消費者傾向購買油電混合車，刺激這類車型上月歐洲銷量勁增16%，嘉惠豐田等車廠。

在此同時，福斯、日產、特斯拉等八家車廠也要求英國政府，就電動車銷售目標與相關銷售截止期限的規定，期盼能提供寬限期，延至2026年後再開始處以罰款，但這一要求已遭當局回絕。