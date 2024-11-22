路透訪調經濟學家 美可能對陸課徵38%關稅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透訪調的經濟學家預期，美國總統當選人川普可能在明年初對中國大陸進口商品加徵關稅，但稅率約40%，而非他競選時揚言的60%起跳。北京當局為減緩經濟遭受的衝擊，明年可能推出更多經濟刺激措施。

明年1月上任的川普，競選時揚言要對大陸商品課徵至少60%關稅，作為他「美國優先」貿易措施的一環，但路透在13-20日訪調逾50名經濟學家後發現，多數受訪者預期川普明年初將對大陸產品課徵關稅，預測稅率區間介於15%-60%，中位數為38%。

多數受訪者都認為，川普明年初不會對大陸產品全面課徵60%關稅，因為這可能加速美國通膨。澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家楊宇霆預期，「川普2.0」政府將回歸「川普1.0」的原本計畫，預估大陸產品平均關稅稅率可能會被提高32%-37%。

摩根士丹利（大摩）也預期，美國最快可能提前到明年第1季就宣布全面關稅計畫，並在2025-2026年分階段實施。巴克萊中國首席經濟學家常健則認為，即使美國新政府行動迅速，預計關稅細節最早可能在第2季末或第3季初公布。

受訪者也認為，隨著川普即將上任，大陸經濟明年將面臨更沉重壓力。受訪者預估，關稅衝擊可能使大陸明年經濟成長率減少約0.5-1個百分點。

川普 美國 關稅

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