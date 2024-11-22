比特幣飆新高 挑戰10萬美元大關

眾利多拉抬下，比特幣廿一日盤中漲破九萬八千美元，再創新高，向十萬美元大關挺進。相關利多包括美國總統當選人川普傳出考慮在白宮新設立專門負責加密貨幣政策的職位、比特幣ＥＴＦ（指數型股票基金）選擇權炒熱交易，以及加密貨幣「企業大戶」MicroStrategy持續買進。

彭博資訊報價顯示，比特幣廿一日一度漲逾百分之四至九萬八三四二點五美元，創下新高。另據CoinGecko的數據，自從川普五日贏得美國總統大選以來，比特幣市值已暴增約九千億美元。

彭博資訊報導，川普團隊正考慮在白宮設一個新職位，專門負責加密貨幣政策，目前在評估適當人選。白宮最後若開出此新職位，將會是首個白宮層級、能直接接觸美國總統的加密幣專職職位，這也凸顯數位資產產業對川普政府的影響力。

比特幣ＥＴＦ選擇權問世，進一步鼓動投資人交易熱情。iShares Bitcoin Trust ETF的選擇權十九日成交額約十九億美元，多數為買權。此外，加密貨幣交易商Galaxy數位公司統計，買權成交額約一億美元，若貝萊德（BlackRock）旗下的比特幣ＥＴＦ，在二○二六或二○二七年飆升至每股一百美元以上，這些選擇權將可獲利，相當於比特幣漲到十七點四萬美元。

此外，MicroStrategy公司從二○二○年八月以來大量買進比特幣，上周發股籌得四十六億美元，全都用來買比特幣，廿日又提高發行可轉換債的籌資規模，從十七點五億美元提高到廿六億美元，未來幾年還將透過賣股和發債籌資四二○億美元，準備迎接川普可望鬆綁加密貨幣監管的「黃金時代」。

IG Australia的市場分析師塞卡摩爾表示，「雖然我不確定比特幣朝向十萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境」。支持者認為，比特幣是現代價值儲存手段，但也有人至今仍質疑這種加密貨幣沒有實際價值，並譴責為洗錢和犯罪活動提供溫床。