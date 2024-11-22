川普擬新設專責加密幣職位 比特幣飆高挺進10萬美元

眾利多簇擁，比特幣21日盤中漲破98,000美元，再創歷史新高，加速向10萬美元大關挺進。這些利多包括美國總統當選人川普傳出正考慮在白宮新設立專門負責加密貨幣政策的職位、比特幣ETF選擇權炒熱交易，以及加密貨幣「企業大戶」MicroStrategy持續買進比特幣。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日一度漲逾4%至98,342.5美元，創下新高紀錄。另據CoinGecko的數據，自從川普5日贏得美國總統大選以來，比特幣市值已暴增約9,000億美元。

比特幣走勢

彭博資訊引述知情人士報導，川普團隊正考慮在白宮設立一個新職位，專門負責加密貨幣政策，目前正評估適當人選。白宮最後若真的開出此新職位，將會是首個白宮層級、能直接接觸美國總統的加密幣專職職位，這也凸顯數位資產產業對新政府的影響力。

此外，比特幣ETF選擇權問世，也進一步鼓動投資人交易熱情。iShares Bitcoin Trust ETF的選擇權19日成交額約19億美元，多數為買權。另據加密貨幣交易商Galaxy數位公司的數據，買權成交額大約1億美元，如果貝萊德（BlackRock）旗下的比特幣ETF，在2026或2027年飆升至每股100美元以上，這些選擇權將可獲利，相當於比特幣漲到17.4萬美元。

此外，MicroStrategy公司從2020年8月以來就開始大量買進比特幣，上周發股籌得46億美元，全都用來買比特幣，20日又提高發行可轉換債的籌資規模，從17.5億美元提高到26億美元，未來幾年還將透過賣股和發債籌資420億美元，準備迎接川普料將鬆綁加密貨幣監管的「黃金時代 」。

投資人愈來愈關注比特幣能否衝上10萬美元。IG Australia的市場分析師塞卡摩爾說：「買家大殺四方。雖然我不確定朝向10萬美元大關挺進之路能否一帆風順，但需求似乎沒有止境。」