美就業市場續強 上周初領失業金人數降至4月來最低

美國上周初領失業補貼金人數意外下滑至4月來最低，反映出就業市場穩固。

美國勞工部21日表示，在截至16日止的一周內，初領失業救濟金人數為21.3萬人，比前一周減少6,000人，並少於彭博訪調經濟學家的中位數預期22萬人。

不過，前一周的連續請領失業救濟金人數卻增加至191萬人，反映了波音罷工的後續效應。

經濟學家表示，在經過波音罷工和東南部風災造成的波動後，請領失業救濟金人數預料將在目前水準附近維持穩定，至少近期之內將會如此。雖然近期有少數幾家知名企業宣布裁員，但幾乎未看到引發裁員潮的跡象。

這些近期宣布的重大裁員包括，通用汽車計劃全球裁員約1,000名有給薪勞工，主要將發生在北美區。

初領失業救濟金人數的四周移動平均則下滑到21萬7,750人，為5月來最低。

經季節調整前的上周初領失業救濟金人數，則下滑至21萬3,035人，比前一周減少1萬7,750人。加州、喬治亞州、德州和紐澤西州的下滑幅度最大。