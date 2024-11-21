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輝達獲利強勁但財測未達市場高標 亞股多收低

中央社／ 香港21日綜合外電報導
輝達新公布的獲利優於預期，但財測未達市場高標，亞股今天多收低。圖／AI生成
輝達新公布的獲利優於預期，但財測未達市場高標，亞股今天多收低。圖／AI生成

印度大亨阿達尼（Gautam Adani）遭控涉嫌向印度政府官員行賄2.65億美元，拖累阿達尼集團股價暴跌，此時輝達新公布的獲利優於預期，但財測未達市場高標，亞股今天多收低。

法新社報導，阿達尼集團子公司股價受創之際，亞洲股市今天多收低，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）最新公布的獲利優於預期，但財測未滿足市場樂觀預測，反觀加密貨幣比特幣（Bitcoin）盤中價格再創歷史新高，朝10萬美元關卡邁進。

阿達尼集團旗下數家上市子公司今天盤中股價崩跌，有些甚至重摔逾20%。該集團事業版圖涵蓋煤炭、機場、水泥及媒體等領域。

阿達尼集團旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）今天盤中股價重挫逾20%，數家子公司股價跌幅也介於10%到20%之間。

這對阿達尼集團無疑是雙重打擊。去年美國公司興登堡研究（Hindenburg Research）才發布重磅報告、宣稱阿達尼集團「在過去數十年明目張膽操縱股價和進行會計詐欺」，導致該集團陷入一團亂。

阿達尼集團今天發布聲明指出，這些指控「毫無事實根據」。

輝達昨天公布的財報再度優於市場預期，截至9月底的上季獲利達到190億美元、創歷史新高，同期營收則達到351億美元，較市場預期高出約20億美元。

輝達執行長黃仁勳宣布，「AI時代正在全速發展，推動全球轉移到輝達運算」，而且該公司備受矚目的Blackwell處理平台已全面量產。不過，輝達股價在盤後交易時段仍下跌。

觀察家認為，投資人一直期待輝達繳出更亮眼的財報，例如根據彭博（Bloomberg）報導，有些人對輝達營收的預期最高達到410億美元。

今天亞股跌成一片，東京、香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、雅加達及馬尼拉等地股市均收低。上海和威靈頓股市則收高。

此外，比特幣今天盤中觸及9萬7892美元價位，朝10萬美元關卡邁進，因市場預期美國準總統川普（Donald Trump）上任後，將採取措施鬆綁對加密貨幣的監管。比特幣自11月初美國總統大選以來，價格已飆漲約40%。

亞股 川普 比特幣 美國

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