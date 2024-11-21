高檔吹風機品牌Dyson擬縮減大馬業務 轉調員工

彭博資訊報導，不願具名人士透露，家電大廠戴森（Dyson）打算精簡馬來西亞業務，正在縮減該國吹風機的相關營運。

知情人士說，受影響員工將轉調到馬國南部柔佛州的其他部門。戴森對更廣泛檢討馬國營運一事，仍在非常早期的商議階段。倘若全面撤出，會花一些時間，縮減營運則取決於戴森能否把製造移往其他地方。

該名人士指出，戴森尚未做出最後決定，馬國政府正與該公司討論未來之舉。

戴森說，馬國每年生產上百萬個戴森產品，會繼續投資該國。該公司正把47名員工從先進製造工廠，轉往柔佛州的全球開發園區。

戴森在2022年將全球總部從英國遷往新加坡，該公司的第二大全球中心位於馬來西亞，此地得益於菲律賓和星國的研究、設計、開發團隊。目前戴森逾半銷售出自亞太地區。

戴森的馬國人權問題起於2019年，人權人士霍爾指控戴森在馬國的最大供應商之一開泰（ATA IMS Bhd.）不當對待移工。