快訊

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

謝宜容遭起底！網將矛頭轉向老牌醬油廠 雲林老鄰居這樣談論她

俄烏戰爭升溫…烏軍稱俄首發射洲際彈道飛彈 鎖定烏克蘭關鍵基礎設施

高檔吹風機品牌Dyson擬縮減大馬業務 轉調員工

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
高檔家電品牌戴森（Dyson）傳出打算精簡馬來西亞業務。路透
高檔家電品牌戴森（Dyson）傳出打算精簡馬來西亞業務。路透

彭博資訊報導，不願具名人士透露，家電大廠戴森（Dyson）打算精簡馬來西亞業務，正在縮減該國吹風機的相關營運。

知情人士說，受影響員工將轉調到馬國南部柔佛州的其他部門。戴森對更廣泛檢討馬國營運一事，仍在非常早期的商議階段。倘若全面撤出，會花一些時間，縮減營運則取決於戴森能否把製造移往其他地方。

該名人士指出，戴森尚未做出最後決定，馬國政府正與該公司討論未來之舉。

戴森說，馬國每年生產上百萬個戴森產品，會繼續投資該國。該公司正把47名員工從先進製造工廠，轉往柔佛州的全球開發園區。

戴森在2022年將全球總部從英國遷往新加坡，該公司的第二大全球中心位於馬來西亞，此地得益於菲律賓和星國的研究、設計、開發團隊。目前戴森逾半銷售出自亞太地區。

戴森的馬國人權問題起於2019年，人權人士霍爾指控戴森在馬國的最大供應商之一開泰（ATA IMS Bhd.）不當對待移工。

人權 吹風機 馬來西亞

延伸閱讀

越共總書記蘇林出訪大馬3天 盼雙邊關係提升至新階段

大陸羽賽／唯一男雙希望 麟榤配無緣8強

雙金搭檔出手！片山凉太讚爆鄭宜農「指引我找到出口」

好市多黑色購物節「金」搶手 預期一上市就秒殺

相關新聞

厄瓜多每天停電長達十小時 重傷經濟

沒電的日子讓厄瓜多民眾苦不堪言，傷害該國本已孱弱的經濟，並讓人對政治前景出現質疑。

印度大亨阿達尼遭美檢方控涉嫌行賄 集團發聲明反駁

美國檢方以涉嫌行賄事由起訴印度大亨阿達尼（Gautam Adani）後，阿達尼集團今天發布聲明稱指控不實。印度反對派領袖...

比特幣還會飆嗎？ 川普2.0時代操作「川普交易」7點須知

川普勝選後，在鬆綁法規的預期心理下，比特幣飆漲勢如破竹，21日已衝破97,000美元大關。像比特幣這種當紅的「川普交易」...

輝達營收預測未達最高期待 日股收低

日本股市今天收低，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）營收預測未達最樂觀預期，連累半導體類股下跌；日本中央銀行總...

川普重返白宮 會如何攪和美歐亞債市和匯市？

川普當選美國總統再度升高物價上漲的疑慮，全球公債市場和貨幣前景也得跟著重新檢視：美債殖利率可能難以下跌，聯準會（Fed）...

川普若增關稅 每戶年均多支出2600元 電子產品等漲最凶

總統當選人川普研議向中國進商品徵收60%到100%的關稅，而且一切美國貿易夥伴進口的商品關稅增幅也在10%到20%之間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。