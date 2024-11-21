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比特幣還會飆嗎？ 川普2.0時代操作「川普交易」7點須知

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
川普在競選期間即表態支持比特幣，鬆綁監管法規的展望使比特幣這波行情從選前起漲，選後漲勢更勢如破竹，如今已攻克97,000美元大關。美聯社
川普在競選期間即表態支持比特幣，鬆綁監管法規的展望使比特幣這波行情從選前起漲，選後漲勢更勢如破竹，如今已攻克97,000美元大關。美聯社

川普勝選後，在鬆綁法規的預期心理下，比特幣飆漲勢如破竹，21日已衝破97,000美元大關。像比特幣這種當紅的「川普交易」還會繼續飆升嗎？

金融時報報導，「川普2.0」時代來臨，投資人若順勢操作「川普交易」，有七點不可不知：

一、美國例外主義也有例外

早在11月5日美國總統大選前，美股估值以全球標準衡量價就很高昂了，已把將來的成長與盈餘展望入考量，選後大漲一波後更是如此。如果川普兌現減稅、鬆綁監管法規和鼓勵製造商鮭魚返鄉的競選支票、激發經濟成長，那麼這種美國例外主義就十分合理。而且，市場漲時重勢，切莫低估所謂「動物本能」的強大力量。

但風險在於，假如美國經濟衰退來襲，地緣政治震撼發生，或川普改變政策，美國股市也將首當其衝。

二、押寶對的類股

川普當選應可助長化石燃料股，因他毫不掩飾對鑽探油氣的支持；砸重金為他助選的矽谷企業主管、美國鋼鐵產業（進口關稅提高的受益者）以及銀行股（基於監管鬆綁的展望），都可望隨川普二度入主白宮而得利。

但另一方面，前景不妙的類股包括：再生能源（綠能補貼岌岌可危）、製藥業（川普反科學、反價格哄抬），以及倚賴全球供應鏈順暢無阻的產業。

三、近川普朝臣樓台先得利

這位美國總統當選人的管理風格，婉轉而言，向來是「非傳統」：川普讓政敵和盟友都坐立不安，藉此加強對他們的掌控。難怪前美國參議員博卡斯最近建議企業領導人，今後若想事業飛黃騰達，就必須「透過遊說或其他人士」取得接近「川普2.0」政府的管道。

川普在競選期間曾矢言「排乾沼澤」，也就是要趕走為企業爭取利益的華府說客。這句話聽聽就好，別當真。川普王朝中得勢的朝臣們，例如億萬富豪馬斯克，與其相關的資產料將大漲。

四、「友岸」不再友善

美中貿易「脫鉤」衍生的代價高昂，這點大多數投資人已經明白。較少人知的是，川普的顧問也想阻止企業藉由在「友邦」設廠躲避關稅；把這個風險納入投資考量者，更是少之又少。

前南卡羅萊納州州長海莉最近提醒企業領袖，北美自由貿易協定（NAFTA）必須在2026年之前重議，凡是在墨西哥或加拿大經商者，「應開始思考該備妥什麼B計畫」。依照川普醞釀全面祭出關稅的思路，德國和法國也可能成為箭靶。

五、提防債市風暴將至

美國國債突破35兆美元，給美國公債市場帶來的風險再怎麼強調也不為過。明年能制衡川普濫權者，也許只剩下債市「義勇軍」。未來一年，有9兆美元的美國公債必須展延。

目前市場看來平靜，但若是川普團隊果真落實競選承諾，例如促使美元貶值、祭出會重燃通膨的關稅、大刀闊斧減稅，並削弱聯準會（Fed）決策獨立自主性，市況必將改觀。

六、新興市場前景籠罩烏雲

美元已攀抵一年來高峰，別相信川普所謂樂見美元貶值那一套。如果美元走強趨勢延續下去，關稅戰將更加激烈，更多的新興市場國家將面臨債務危機。

七、比特幣、黃金避險需求看好

比特幣的基本面並未改變：誠如經濟社會學者卡利斯坎所言，比特幣仍舊是一種奠基於信仰的現象，實際用途有限。但由於川普對比特幣的立場從原本懷疑是「騙局」變成公開表態力挺，以致如今把這種加密幣加入投資組合，可望發揮不錯的避險功能。

同理，黃金亦然，因為通膨復熾的威脅近在眼前。更重要的是，反西方的國家持續讓外匯存底分散化，從美元轉進黃金。

隨著地緣政治風險升高，買進一些「實體」資產來保值，比如說木材，也有道理。畢竟川普最不令人意外的特質，就是他常有驚人之舉。

川普 比特幣 美國

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